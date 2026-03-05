Uno de los principales señalados en la eliminación de Atlético Nacional a manos de Millonarios en la fase previa de la Copa Sudamericana fue el guardameta antioqueño David Ospina, quien si bien no tuvo una implicación directa en ninguno de los tres goles del conjunto ‘Embajador’, muchos dicen que pudo hacer un poco más para custodiar su arco en el partido.

De hecho, uno de los que se refirió más fuerte acerca del guardameta antioqueño fue el periodista deportivo Carlos Antonio Vélez, quien en su opinión en RCN aseguró que el primer gol le entró a causa de su edad y que en el penalti era muy poco probable que pudiera atajarlo.

Y agregó: “Cinco años atrás, el golazo de Contreras desde la mitad, él lo alcanza, por lo menos llega más rápido, así le entre la pelota. Aquí no, porque la edad cobra. Yo corría 6 kilómetros en la máquina hace un tiempo, ahora hago dos en intervalo. Lógico, normal. Y en penaltis… todos sabemos que cuando hay penaltis, David se tira para el otro lado. Eso es de siempre”.

Finalmente, Vélez aseguró que está bien si Nacional lo quiere mantener, pero teniendo en cuenta que eso muchas veces puede perjudicar al equipo en partidos importantes como, dice él, en este compromiso contra Millonarios.

Estas fueron sus palabras completas:

Lo cierto es que en este compromiso, Ospina solo pudo atajar un balón comenzando el partido, pero luego en las pocas oportunidades que tuvo Millonarios, le marcaron tres goles y por eso es que fue uno de los peores calificados de todo Nacional, según distintas aplicaciones de análisis.

Por lo pronto, Nacional debe pasar la página pensando en la Liga, su principal objetivo del año, teniendo en cuenta que vuelve a la acción el próximo sábado, 7 de marzo, a partir de las 4:00 de la tarde frente a Águilas Doradas en condición de visitante.

