Aunque Millonarios dio el primer golpe al minuto 21 con un golazo de Rodrigo Contreras desde antes de mitad de cancha, Atlético Nacional reaccionó rápido y puso el empate en menos de diez minutos, en un dramático encuentro en el Atanasio Girardot por Copa Sudamericana.

El partido estuvo muy movido desde el inicio y marcado por la intensidad característica de los clásicos, con disputas fuertes en el medio campo, opciones de gol en ambas áreas y una lucha constante por el control del balón.

Pese al empate de los locales, el árbitro sancionó un penal a favor de los azules y ‘Leo’ Castro puso el tanto de la ventaja parcial al minuto 42, antes de finalizar el primer tiempo.

La jugada apagó el canto de la hinchada verdolaga que cobraba ánimos luego del tanto de Contreras. Ahora le queda el segundo tiempo al conjunto paisa para remontar el partido y evitar la eliminación en el importante torneo sudamericano.

¡PERO POR FAVOR, ES EL PARTIDO DE LOS GOLAZOS! Exquisita asistencia de Jorman Campuzano, gran control y mejor remate de Nicolás Rodríguez para estampar el 1-1 de Atlético Nacional contra Millonarios. 📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/PnqCQOalgv — SportsCenter (@SC_ESPN) March 5, 2026

¿Cuánto se gana el ganador entre Atlético Nacional y Millonarios FC por Sudamericana ?

Más allá del prestigio deportivo y del impacto anímico que representa ganar un clásico de eliminación directa, el duelo también tiene un incentivo económico importante. El equipo que logre la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana asegurará un premio otorgado por la Conmebol por avanzar en la competencia.

En las ediciones recientes del torneo, la Confederación ha establecido un monto cercano a 900.000 dólares para cada club que disputa la fase de grupos, cifra que se entrega como premio base por participar en esa instancia. A esto se suman ingresos adicionales por concepto de derechos de televisión y taquilla en los partidos como local.

Además, el torneo contempla bonificaciones por partido ganado en fase de grupos, lo que significa que el premio puede aumentar dependiendo del rendimiento deportivo. Es decir, no solo se trata del ingreso inicial por clasificar, sino de una oportunidad de ampliar las ganancias si el equipo avanza a rondas posteriores.

