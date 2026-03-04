El fútbol colombiano tendrá este miércoles 4 de marzo una cita de alto voltaje. Atlético Nacional y Millonarios se enfrentarán en el Estadio Atanasio Girardot por la fase preliminar de la Copa Conmebol Sudamericana 2026, en un cruce que ha sido catalogado como uno de los más vibrantes de los últimos años en el continente.

Por dónde ver Atlético Nacional vs. Millonarios (Conmebol Sudamericana)

El compromiso se verá por ESPN y por el Plan Premium de Disney+ desde las 19:30 p. m., con un equipo de transmisión que mezcla experiencia y nuevas caras en la narración deportiva.

La voz principal será la de Luis Fernando ‘Lucho’ Vásquez, acompañado por Julián Capera en los comentarios, mientras que José Luis Alarcón y Diana Rincón estarán en planta baja.

Para buena parte de la audiencia será la primera vez que escuchen a Vásquez relatar un clásico entre Nacional y Millonarios en una señal con alcance continental.

Quién es ‘Lucho’ Vásquez: el nuevo narrador de ESPN

El narrador vallecaucano ha construido su camino desde las redes sociales, especialmente en TikTok, donde empezó recreando narraciones a partir de videos de otros medios y compartiéndolas en sus plataformas digitales.

Durante 2025 y 2026 su nombre comenzó a ganar mayor notoriedad como una de las jóvenes promesas de la narración deportiva en Colombia. Ahora, con este partido de Copa Sudamericana, dará un paso más en su proceso de consolidación en la pantalla chica, en uno de los escenarios más exigentes del calendario futbolero nacional.

