La previa del partido entre Atlético Nacional y Millonarios por la Copa Sudamericana se ha convertido en un foco de discusión en redes sociales y espacios deportivos, pero no por razones exclusivamente futbolísticas.

La controversia tiene nombre propio: Antonio Casale, quien provocó fuertes reacciones al hacer un comparativo “jugador por jugador” entre las nóminas de ambos equipos, defendiendo sin matices al plantel de Millonarios y dejando a los futbolistas de Nacional por debajo en cada emparejamiento.

Casale, conocido por su estilo directo y por ser hincha confeso del equipo bogotano, fue retado a hacer un ejercicio de comparación entre los planteles rivales. El resultado, sin embargo, desató críticas, burlas y cuestionamientos, ya que pareció más una defensa de su equipo que un análisis objetivo de fútbol.

¿Cuál fue el once que eligió Antonio Casale?

En el comparativo de Casale, prácticamente todos los enfrentamientos posicionados fueron ganados por el jugador de Millonarios, muchas veces sin fundamentos futbolísticos claros y dejando de lado contextos futbolísticos, estadísticas o rendimiento reciente en cancha.

Aquí la lista de comparaciones que hizo:

Arquero

Diego Novoa vs. David Ospina: “Con el corazón, Novoa”.

Defensas

Carlos Sarabia vs. Andrés Felipe Román: “Sarabia, con el corazón, también”.

Jorge Arias vs. William Tesillo: “Arias, con el corazón y con la razón”.

Andrés Llinás vs. Simón García: “Con el corazón y con la razón, Llinás, ‘el Kaiser’”.

Sebastián Valencia vs. Martín Casco: “Con el corazón, Valencia”.

Mediocampistas

Rodrigo Ureña vs. Jorman Campuzano: “Ureña, con el corazón y con la razón”.

Mateo García vs. Matheus Uribe: “Mateo García”.

David Mackalister Silva vs. Juan Manuel Rengifo: “Macka, Rengifo está en proyección. Macka por toda la vida”.

Rodrigo Contreras vs. Andrés Sarmiento: “Contreras, está más hecho. También, Sarmiento es proyección”.

Delanteros

Leonardo Castro vs. ‘Chicho’ Arango: Leo Castro, toda la vida.

Radamel Falcao vs. Alfredo Morelos: ‘El Tigre’.

Pese a que algunos de estos nombres son figuras indiscutibles en el fútbol colombiano, la forma en que fueron presentados —sin mayores argumentos técnicos— provocó efusivas críticas por parte de hinchas en redes.

Las críticas no se hicieron esperar y varios usuarios replicaron la frase “papelón” junto a comentarios sarcásticos sobre cada decisión futbolística emitida por Casale.

“Con el corazón y la realidad demasiado alterada”, “el mundo al revés”, “ya no hay seriedad”, “no son serios”, “qué papelón”, “este man hace reír mucho”, “ni el Chavo me hizo reír tanto”, “soy de Millos, pero sea objetivo”, “qué imparcialidad”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación del video.

Más allá de la simpatía que pueda tener Casale con Millonarios —hecho que no es un secreto para muchos seguidores del fútbol colombiano—, lo que más molestó en redes fue la ausencia de análisis objetivo.

Nacional vs. Millonarios hoy por Copa Sudamericana

El partido entre Atlético Nacional y Millonarios corresponde a la primera fase de la Copa Sudamericana 2026, competición oficial de la Confederación Sudamericana de Fútbol que reúne a varios equipos del continente en formato de eliminación directa.

El encuentro se disputará este miércoles 4 de marzo en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, en un duelo que se configura como uno de los más atractivos de la jornada por lo que significa históricamente este clásico colombiano.

Hora de inicio:

7:30 p. m. (hora oficial de Colombia).

Canales y plataformas para verlo en Colombia:

ESPN: transmisión principal por televisión para el territorio colombiano.

Disney+: disponible vía ‘streaming’ para suscriptores con servicio ‘premium’, ideal para ver el partido en dispositivos móviles o computadoras.

