El fútbol nacional se viste de luto este domingo 22 de marzo luego de confirmarse una de las noticias más tristes de los últimos años para el balompié juvenil.

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(Vea también: Victoria y solidaridad: Millonarios golea a Once Caldas y dedica el triunfo a Santiago Castrillón)

Millonarios, a través de un desgarrador comunicado oficial, confirmó el fallecimiento de Santiago Castrillón, volante creativo de la categoría Sub-20, quien no logró recuperarse después de sufrir un colapso en pleno partido disputado este sábado.

Los hechos que desencadenaron este trágico desenlace ocurrieron durante un juego en el que Millonarios se enfrentaba a su rival de patio, Independiente Santa Fe, en una edición más del clásico capitalino de la categoría juvenil. Lo que debía ser una fiesta deportiva se transformó en angustia cuando, de manera súbita, Castrillón se desplomó sobre el césped.

Según el reporte oficial del club, el cuerpo médico de la institución reaccionó de inmediato en el campo de juego. Tras las primeras maniobras de auxilio, el joven santandereano fue trasladado de urgencia en una ambulancia hacia un centro hospitalario de alta complejidad ubicado en el norte de Bogotá.

Al ingresar al centro médico, Santiago fue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Durante más de 24 horas, un equipo multidisciplinario de especialistas en el área cardiovascular trabajó incansablemente para estabilizar al jugador y salvar su vida.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos médicos, el daño sufrido fue irreversible. El club informó que el deceso se produjo este domingo, rodeado de sus familiares, compañeros de equipo y amigos más cercanos, quienes mantuvieron cadenas de oración desde el momento del incidente.

“A pesar de los esfuerzos médicos, Santiago no logró recuperarse y falleció este domingo en compañía de su familia, compañeros y amigos. El corazón azul está roto”, expresó el club en su misiva oficial.

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¿Quién era Santiago Castrillón?

Santiago Castrillón no era un jugador más en la cantera de Millonarios. Nacido en Bucaramanga en 2007, se había ganado el respeto y la admiración de sus entrenadores por su visión de juego, su técnica con el balón y, sobre todo, por su calidad humana. Portaba el número 10 en su espalda, una responsabilidad que asumía con el liderazgo de quien conoce el ADN del equipo bogotano.

Su talento era tal que ya había sido detectado por el cuerpo técnico del equipo profesional. En octubre de 2025, el técnico Hernán Torres lo había incluido en su primera convocatoria oficial, proyectándolo como una de las piezas clave para el recambio generacional del club en 2026.

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El comunicado de Millonarios destaca la personalidad alegre del joven futbolista: “Santiago no solo jugaba al fútbol. Lo vivía, lo sentía, lo compartía con una sonrisa que hoy queda tatuada en todos nosotros”.

Desde la redacción de Pulzo, enviamos un mensaje de fortaleza y solidaridad a la familia Castrillón, a sus amigos y a toda la institución de Millonarios en este momento de profunda impotencia y tristeza.

Descansa en paz, Santiago.

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