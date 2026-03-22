Faltan pocos meses para que comience el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, un torneo que reúne a las 48 mejores selecciones del mundo que competirán para conseguir el trofeo más deseado de todos.

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Uno de los partidos más llamativos, y al que los hinchas más han pedido boletas, es el de Colombia vs. Portugal, correspondiente a la última jornada del grupo K, el cual se llevará a cabo el 27 de junio en la ciudad de Miami y ha llamado mucho la atención precisamente porque el combinado nacional se mide contra uno de los mejores jugadores de la historia, Cristiano Ronaldo.

Sin embargo, hay un riesgo de que el astro portugués, hoy jugador del Al Nassr, no dispute este encuentro debido a una sanción que lo persigue por parte de la Fifa.

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Cuál es la sanción de Cristiano Ronaldo

El pasado 13 de noviembre, el exjugador del Real Madrid protagonizó una jugada violente en el compromiso contra Irlanda, pues dio un codazo por la espalda, provocó a la hinchada rival e incluso fue grosero con el árbitro, por lo que se fue expulsado.

Esta fue la jugada en cuestión:

🇵🇹⛔️ EXPULSIÓN PARA CRISTIANO RONALDO ANTE IRLANDA POR PEGAR UN CODAZO.pic.twitter.com/OxX9vHCn9D — El Enganche (@EngancheDiez) November 13, 2025

Por esa conducta, la Fifa le puso una sanción de tres fechas, de las cuales ya cumplió una en el último partido de las Eliminatorias europeas. Por eso, en teoría, le quedarían dos, pero la Fifa fue contundente.

Mediante un comunicado, explicó: “El primero de los tres partidos se cumplió en el encuentro Portugal-Armenia, disputado el 16 de noviembre de 2025. De conformidad con el artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA, la suspensión de los dos partidos restantes queda suspendida durante un año. Si Cristiano Ronaldo comete otra infracción de naturaleza y gravedad similares durante el período de prueba, la suspensión establecida en la decisión disciplinaria se considerará automáticamente revocada y los dos partidos restantes deberán cumplirse inmediatamente en el/los siguiente(s) partido(s) oficial(es) de la selección portuguesa. Esto se entiende sin perjuicio de las sanciones adicionales impuestas por la nueva infracción”.

Esto quiere decir que si en el primer partido de Portugal, por ejemplo, Ronaldo protagoniza una acción similar a la del partido con Irlanda, de una vez se le aplicará la sanción de dos fechas que debe cumplir a cabalidad, es decir, el segundo y tercer partido de la fase de grupos del Mundial.

Esto tiene en ascuas a miles de aficionados que compraron su boleta para, además de hacerle fuerza a Colombia, también ver al astro portugués, ya que no quedan muchas oportunidades para verlo como futbolista profesional.

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Cuándo son los partidos de Portugal

De esta manera, Ronaldo debe cuidarse, pues perder a esta figura puede ser muy importante para el conjunto portugués. Sus partidos del Mundial serán:

Portugal vs. ganador del repechaje: 17 de junio.

Portugal vs. Uzbekistán: 23 de junio.

Portugal vs. Colombia: 27 de junio.

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