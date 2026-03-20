Faltan pocos meses para el inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, un torneo en el que la Selección Colombia despierta mucha ilusión debido al proceso que se ha venido adelantando desde que Néstor Lorenzo asumió como entrenador nacional.

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En medio de esa preparación, el combinado nacional se mide con Croacia y Francia en los próximos días, pero luego, ya cuando termine la temporada, tendrá otros dos juegos que le ayuden a Lorenzo a afinar los últimos detalles antes del torneo.

Uno de esos es el juego de despedida, el cual, según confirmó Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, será en Bogotá el próximo 29 de mayo.

Así lo había anunciado Jesurún:

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#Mundial ♬ original sound – Pulzo Deportes @pulzodeportes En Bogotá será el partido de despedida de la Selección Colombia antes del Mundial 2026 👀⚽️ En las próximas horas se hará oficial el rival del combinado nacional antes de arrancar para Estados Unidos #SeleccionColombia

Contra quién será la despedida de la Selección Colombia

Ahora, en una rueda de prensa convocada por la Federación Colombiana de Fútbol, el presidente dio más detalles de este encuentro y confirmó que el rival del combinado nacional será Costa Rica, un equipo que venía haciendo un buen proceso, pero sorpresivamente no clasificó a la próxima Copa del Mundo.

Además, Jesurún confirmó que la boletería, que saldrá pronto al público, la manejará TuBoleta, pero todo será informado en su debido momento por las cuentas oficiales de la Federación justamente para evitar fraudes y estafas por parte de delincuentes que se están aprovechando de la situación.

Luego de este encuentro, ya en territorio estadounidense, Colombia jugará con Jordania y con eso finalizará su preparación de cara al Mundial, que comienza el 11 de junio y en el que sus primeros dos encuentros los jugará en territorio mexicano.

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