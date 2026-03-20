Hace unos días, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, quien de hecho fue reelegido para los próximos años, confirmó que la Selección Colombia sí tendrá un partido de despedida antes de desplazarse al territorio norteamericano para afrontar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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De hecho, se tenía la expectativa de si ese partido iba a ser en Bogotá o Medellín, pero Jesurún despejó las dudas confirmando que ya se tiene incluso un acuerdo con la Alcaldía de Bogotá para que se lleve a cabo en la capital colombiana.

Así lo informó:

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#Mundial ♬ original sound – Pulzo Deportes @pulzodeportes En Bogotá será el partido de despedida de la Selección Colombia antes del Mundial 2026 👀⚽️ En las próximas horas se hará oficial el rival del combinado nacional antes de arrancar para Estados Unidos #SeleccionColombia

Sin embargo, este tema se ha convertido en un dolor de cabeza, ya que algunos delincuentes se han aprovechado de la situación para comenzar a vender boletas fraudulentas para este partido, por lo que ya han tumbado a muchos ciudadanos.

Debido a este tema, la Federación Colombiana de Fútbol emitió un comunicado informando que hasta ahora no se han comenzado a vender las boletas oficialmente y por eso es importante que las personas no caigan en trampas para que no pierdan su dinero.

“La Federación Colombiana de Fútbol informa a la opinión pública que, a la fecha, no ha sido seleccionado ningún operador oficial de boletería para el partido de despedida de la Selección Colombia de mayores rumbo a la Copa Mundial de la Fifa 2026″, escribió la Federación.

Y agregó: “En ese sentido, hacemos un llamado a todos los colombianos para que no se dejen engañar por personas o terceros inescrupulosos que, de manera fraudulenta, puedan estar ofreciendo o promocionando la venta de entradas sin ningún tipo de autorización. Reiteramos que cualquier información oficial relacionada con la boletería será comunicada oportunamente a través de nuestros canales oficiales”.

De esta manera, el llamado es que las personas no les compren a terceros supuestas entradas para este partido, ya que primero no hay boletería oficial y segundo aún no hay rival confirmado para este encuentro.

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Por lo pronto, lo único que se sabe de aquí en adelante es que Colombia jugará con Croacia y Francia en los últimos días de marzo, luego cuando termine la temporada se concentrarán los jugadores en Medellín, jugarán en Bogotá la despedida, vuelven unos días a la capital antioqueña y de ahí ya viajan a instalarse en Guadalajara, que será la sede de la Selección Colombia en la primera ronda.

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