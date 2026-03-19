Tras superar una dura lesión, Kevin Mier puede reaparecer el viernes en el arco del Cruz Azul. Pero el tiempo y una feroz competencia juegan en contra del guardameta colombiano, que aspira a ganarse un puesto en el tren hacia el Mundial.

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Mier no juega desde el 8 de noviembre, cuando sufrió una fractura en la tibia de la pierna derecha tras un encontronazo con el mediocampista panameño Adalberto Carrasquilla, de los Pumas, en plena recta final del Apertura de México.

El arquero de 25 años era una de las figuras de la liga mexicana y era citado frecuentemente por Colombia para las eliminatorias mundialistas, pero la escalofriante lesión trastocó sus planes.

Este viernes, 132 días después de la fractura, su retorno al campo parece inminente. El entrenador argentino Nicolás Larcamón lo tiene contemplado para la visita al Mazatlán por la duodécima jornada del Clausura.

‘La Máquina’ (2°) busca recuperar la punta del torneo, ocupada por Guadalajara con un punto de ventaja. Las Chivas visitan el sábado al Monterrey.

“Es parte de su planeación volver a las canchas en el último partido antes del receso” por la fecha Fifa, comentó Larcamón.

Cuando la liga entre en pausa hasta principios de abril, Mier también tendrá la oportunidad de recuperar nivel y ritmo, ya que Cruz Azul jugará un amistoso ante el Atlético Nacional de Medellín, su exequipo, el 25 de marzo.

En paralelo, Colombia tendrá dos encuentros preparatorios para la Copa del Mundo, también en Estados Unidos: el 26 de marzo contra Croacia y el 29 frente a Francia.

¿Estará Kevin Mier en la convocatoria de Colombia?

En las próximas horas, Néstor Lorenzo, seleccionador de Colombia, debe publicar la nómina para afrontar esos partidos.

Se prevé que los llamados sean Camilo Vargas, del Atlas mexicano; Álvaro Montero, del Vélez Sarsfield argentino, y el histórico David Ospina, de Atlético Nacional.

Vargas fue indiscutible en la eliminatoria para el Mundial 2026 con 14 apariciones, mientras que Mier atajó, con nivel cuestionable, en tres de los últimos cuatro juegos. Montero protegió los tres palos en el cotejo restante.

Aunque la lesión puso a Mier en desventaja respecto a sus competidores, el guardameta de la ciudad de Barrancabermeja (noroeste) goza de respaldos notables, entre ellos el del legendario arquero cafetero René Higuita.

“Kevin tiene mucho para darnos, hay que aprovecharlo porque es un jugador de talla internacional europea”, dijo Higuita en México, apenas unos días después de la sensible lesión de su compatriota.

“Es el tipo de arquero que hoy está necesitando el fútbol, no solamente juega con los pies, también da mucha garantía en los tres palos”, subrayó el portero mundialista en Italia 1990.

¿Debe Mier ser el titular de Cruz Azul?

El inminente retorno de Mier a la titularidad con Cruz Azul es una deferencia que Larcamón tiene con el arquero colombiano, ya que implica devolver a la banca al mexicano Andrés Gudiño, de 29 años.

Cuando Mier se lesionó, Gudiño ya tenía cuatro años de haber debutado con los celestes, pero apenas 21 partidos en primera división. Sin embargo, ha cumplido en su reemplazo.

“Si alguien de Cruz Azul piensa que va a sufrir porque no está Mier, yo aseguro que no”, dijo el brasileño Ricardo Ferretti, exentrenador del Cruz Azul, tras la lesión del colombiano.

“Gudiño es más serio y más atajador (que Mier), es súper confiable, juega muy bien con los pies y tiene juego aéreo”, agregó el analista de ESPN.

Si Mier reaparece ante Mazatlán, recibirá de Gudiño una racha de 14 partidos sin perder: 10 en la liga local más cuatro en la Copa de Campeones de la Concacaf.

El colombiano, que ha tenido actividad recientemente con el equipo sub-21, se reintegrará a un cuadro celeste que apunta al doblete.

El argentino Christian Giménez, exfigura del Cruz Azul y ahora comentarista de Fox, tiene predilección por el cancerbero colombiano, a quien considera un portero “más completo”, pero resalta la “seguridad” demostrada por Gudiño.

(Ver también: Guardameta de Colombia ya fue operado, pero tiempo de recuperación preocupa; ¿llegará al Mundial?)

En su regreso, Mier será observado muy de cerca porque en la memoria colectiva siguen presentes los errores que ha cometido por su manera arriesgada de salir a jugar la pelota y que le han costado a Cruz Azul goles y eliminaciones.

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