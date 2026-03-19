Este miércoles, 18 de marzo, terminaron los octavos de final de la Champions League 2025-2026, una fase en la que hubo varios resultados sorpresivos y que dejaron como clasificados a equipos de gran magnitud como el caso del Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, PSG, Sporting, Arsenal, Bayern Múnich y Liverpool.

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Cabe destacar que las llaves de los cuartos ya estaban sorteadas y, sin duda, uno de los partidos más interesantes será el que protagonizarán Real Madrid y Bayern Múnich, ya que son dos de los mejores equipos de la historia, tienen un historial bastante duro y por eso es considerado como una final adelantada.

Allí, el futbolista colombiano Luis Díaz espera ser protagonista para ayudar a su equipo a eliminar al máximo ganador de esta competencia y así avanzar a las semifinales del torneo de clubes más importante de todos.

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Qué dijo Luis Díaz sobre el Real Madrid

Este será un partido muy interesante, por lo que tanto Luis Díaz como el resto de sus compañeros saben cuál es el camino a seguir para avanzar en el campeonato.

“Seguir luchando por todo lo que estamos jugando. Es importante el descanso. Hay que tratar de regular e ir a competir a nuestras selecciones de buena manera. Regresar con toda, no le podemos bajar y debemos seguir concentrados en el objetivo que tenemos”, dijo el colombiano, en diálogo con ESPN.

Y sobre el partido contra Atalanta, agregó: “Hicimos un partido correcto. Tenemos una plantilla para al que le toque jugar, hacerlo de buena manera. Teníamos una ventaja y era súper importante manejar quién jugaba y quién no”.

Luis Díaz y sus reacciones tras el paso a cuartos de final de #Champions 🎙️: “Hicimos un partido correcto”. 🎙️: “Hoy en día tengo la confianza. Muy contento de haber ayudado al equipo con un gol”. Opina #BalónDividido 📺▶️ Mira #BalónDividido en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/SHfYsT1Kdh — ESPN Colombia (@ESPNColombia) March 18, 2026

Además, Díaz aseguró que ahora tendrá unos días casi que obligados para descansar, pues por la expulsión en el último partido de la Bundesliga, el colombiano se quedará en su casa apoyando a sus compañeros en el próximo encuentro que será frente al Unión Berlín.

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Cómo le ha ido a Luis Díaz vs. el Real Madrid

Desde que está en Europa, el guajiro ha enfrentado al gigante español en dos oportunidades. La primera fue en la final de la Champions League de la temporada 2021-2022, en la que el Real Madrid se impuso por 1-0 frente al Liverpool para quedarse con el título.

Luego, en la temporada 2024-2025, el colombiano volvió a medirse al conjunto español, pero esta vez con un resultado favorable, ya que los ‘Reds’ se impusieron por 2-0 gracias a los goles de Alexis Mac Allister y Cody Gakpo.

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