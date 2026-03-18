La Uefa Champions League define sus últimos clasificados a los cuartos de final este miércoles 18 de marzo, y el sabor colombiano será protagonista en las canchas más importantes de Europa.

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Luego de una jornada de martes vibrante, donde figuras como Luis Javier Suárez ya dejaron su huella, el turno ahora es para referentes de la Selección Colombia que buscan sellar su tiquete entre los ocho mejores del continente.

La atención de los aficionados en el país estará dividida, pero con un ojo puesto principalmente en dos estadios emblemáticos: el Allianz Arena de Múnich y el mítico Anfield Road en Liverpool. En ambos escenarios, los ‘cafeteros’ no solo están presentes, sino que llegan como piezas fundamentales de sus esquemas tácticos.

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Four places in the quarter-finals up for grabs 🙌#UCL pic.twitter.com/HPs2Pse8fK — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 18, 2026

Luis Díaz: la figura del Bayern Múnich que busca sentenciar la serie

El extremo guajiro, que dio el salto al Bayern Múnich consolidándose como uno de los mejores fichajes de la temporada en la Bundesliga, recibe en casa al Atalanta de Italia. La serie parece estar encaminada tras el contundente 6-1 de la ida, donde ‘Lucho’ fue una de las figuras destacadas.

Díaz llega a este encuentro en un estado de gracia absoluto. Su capacidad de desborde y su reciente idilio con el gol lo han convertido en el favorito de la hinchada bávara. Para el técnico del Bayern, el colombiano es inamovible por la banda izquierda, aportando esa cuota de improvisación necesaria para romper defensas cerradas.

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Yáser Asprilla y el muro del Galatasaray ante el Liverpool

Por otro lado, la narrativa en Liverpool es de pura tensión. El Galatasaray de Turquía visita Anfield con la ilusión intacta tras el empate 1-1 en el partido de ida. Entre los convocados del equipo turco está Yáser Asprilla, quien seguramente será suplente.

Dávinson Sánchez no fue convocado para este compromiso por una molestia física.

Otros duelos de alto impacto en Champions

Además de la presencia colombiana, la jornada se completa con partidos de infarto. El Barcelona recibe al Newcastle en el Spotify Camp Nou en una serie abierta que promete emociones, mientras que el Tottenham intentará remontar o sostener su ventaja frente al Atlético de Madrid del ‘Cholo’ Simeone.

Horarios y dónde ver los partidos en Colombia

Si usted es de los que no se quiere perder ni un solo minuto de la acción de los colombianos en la “Orejona”, tome nota de la programación oficial para nuestro país:

12:45 p. m.

FC Barcelona vs. Newcastle: la serie va 1-1.

3:00 p. m.

Bayern Múnich vs. Atalanta: la serie va 6-1 a favor del club alemán.

Liverpool vs. Galatasaray: la serie va 1-1.

Tottenham vs. Atlético de Madrid: la serie va 5-2 a favor de los españoles.

Todos los partidos se pueden ver por ESPN y en la plataforma de ‘streaming’ Disney+.

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