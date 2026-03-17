El Real Madrid se clasificó este martes a cuartos de final de la Liga de Campeones tras ganar 2-1 en el Etihad ante un Manchester City que jugó gran parte del partido en inferioridad numérica.

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Un penal por mano de Bernardo Silva tras un disparo de Vinícius, en el minuto 17, supuso la roja directa al portugués y el gol desde los once metros del brasileño, que dejaba la eliminatoria casi sentenciada tras el 3-0 en la ida.

Con un hombre menos, los ‘citizens’ salvaron el honor con un gol del noruego Erling Haaland (41′), pero otro gol de Vinícius en el último suspiro del partido dio una nueva victoria al conjunto blanco, en el regreso de Kylian Mbappé luego de una lesión. El francés entró en el desenlace de la segunda mitad y tuvo algunas chances para celebrar

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Con ese resultado en Inglaterra, Real Madrid sentenció la serie con un 5-1 a su favor y selló su pase a cuartos de final, donde es muy probable que enfrente a Bayern Múnich de Luis Díaz. Aunque los alemanes deben recibir al Atalanta por el partido de vuelta, su victoria 1-6 en Italia los tiene con la llave prácticamente sentenciasa.

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