El Sporting de Portugal, derrotado 3-0 en la ida de octavos de final de Liga de Campeones, remontó este martes la eliminatoria contra el Bodo/Glimt tras imponerse 5-0 en la prórroga en Lisboa, y logró así avanzar a cuartos de final.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: Insólito problema para el Bayern de Luis Díaz lo complicaría en la Champions, pese a la goleada)

Con goles de Gonçalo Inacio (34′), Pedro Gonçalves (61′) y del colombiano Luis Suárez (78′, de penal), la eliminatoria llegó igualada al final del tiempo reglamentario.

Precisamente, el atacante colombiano se lució no solo por el gol desde el punto blanco que igualó la serie, también hizo la asistencia para el segundo gol del elenco portugués.

Lee También

¡¡¡LUIS SUÁREZ NO FALLÓ Y SPORTING CP EMPATA LA SERIE 3-3 ANTE BODO/GLIMT EN LISBOA!!! 📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/4cS6LlB9VB — SportsCenter (@SC_ESPN) March 17, 2026

El uruguayo Maximiliano Araújo completó la remontada apenas unos segundos después del inicio de la prórroga (92′) y Rafael Nel cerró la goleada en el añadido (120+1′).

Con esto, la serie quedó 5-3 a favor del Sporting Club, ante unos noruegos que quedaron destrozados luego de hacer una Champions decente y haber tenido una buena diferencia en la ida. Ahora, los portugueses enfrentarán en cuartos de final al vencedor de la llave entre Bayer Leverkusen y Arsenal, cuya serie va 1-1 por el partido de ida.

* Pulzo.com se escribe con Z