Este 27 y 28 de marzo se juegan los partidos de vuelta de los octavos de final de la Champions League 2025-2026, en los que hay partidos muy interesantes que dejaron resultados abiertos, mientras que otros ya están prácticamente definidos.

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Por ejemplo, entre los resultados más abultados aparecen la victoria del Bayern Múnich 1-6 sobre el Atalanta, el 5-2 del Atlético de Madrid vs. el Tottenham e incluso el 5-2 del PSG sobre el Chelsea.

Sin embargo, hay otros que van empatados o con diferencias muy cortas y por eso estos juegos pueden ser tan entretenidos e interesantes.

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A qué hora son los partidos de la Champions League

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante conocer cuándo y a qué hora serán los compromisos.

Martes, 17 de marzo:

Sporting (0) – Bodo Glimt (3): 12:45 de la tarde.

Chelsea (2) – PSG (5): 3:00 de la tarde.

Manchester City (0) – Real Madrid (3): 3:00 de la tarde.

Arsenal (1) – Bayer Leverkusen(1): 3:00 de la tarde.

Miércoles, 18 de marzo:

Barcelona (1) – Newcastle (1): 12:45 de la tarde.

Tottenham (2) – Atlético de Madrid(5): 3:00 de la tarde.

Liverpool (0) – Galatasaray (1): 3:00 de la tarde.

Bayern Múnich (6) -Atalanta (1): 3:00 de la tarde.

De esta manera, los equipos se preparan para buscar avanzar a los cuartos de final de la Champions League, recordando que los caminos hasta la final ya están definidos.

Premios por avanzar a cuartos de final de la Champions League

Cabe recordar que los equipos que avanzaron hasta esta parte del torneo, ya recibieron 11 millones de euros por club, pero los que sigan su camino hasta los cuartos de final, se ganarán 12.5 millones de euros más, por lo que además de lo deportivo, también está en juego una importante suma económica.

(Ver también: Arquero del Tottenham regaló 3 goles en 20 minutos y salió reemplazado entre lágrimas; un papelón)

Dónde ver los partidos de la Champions League

Cabe recordar que estos compromisos se podrán ver por el canal ESPN y su plataforma digital Disney Plus.

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