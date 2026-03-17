En la tarde de este lunes, 16 de marzo, el entrenador Carlo Ancelotti dio a conocer la lista de convocados de Brasil para la última fecha Fifa antes del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, en la que el combinado ‘Verdeamarela’ se medirá con Croacia y Francia, los mismos rivales de la Selección Colombia.

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(Ver también: Mazazo para la selección de Brasil: una de sus figuras se lesionó y se pierde el Mundial)

Entre los llamados aparecen nombres muy interesantes como el caso de Alisson, Marquinhos, Casemiro y Raphinha, pero hay una gran ausencia: Neymar Jr.

Esta es la lista completa de convocados por Carlo Ancelotti:

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CONVOCADOS! 📋 O mister Ancelotti divulgou a lista de jogadores convocados para os amistosos contra França e Croácia, nos dias 26 e 31 de março, nos Estados Unidos. BATE NO PEITO! ISSO É BRASIL 🇧🇷 pic.twitter.com/qT9zVAn6Gl — brasil (@CBF_Futebol) March 16, 2026

Cabe recordar que Neymar, actual jugador del Santos de Brasil, viene luchando con varias lesiones desde que se rompió el ligamento cruzado anterior, razón por la que, según Ancelotti, no lo convocó, ya que no está al 100 % y por eso no merece estar en la convocatoria.

Qué dijo Neymar sobre la Selección de Brasil

Ante esto, el astro brasileño, uno de los mejores de los últimos años, salió a dar la cara y aseguró que no está nada conforme con la situación, pero que aún sueña con poder llegar al Mundial de 2026, por lo que seguirá trabajando fuerte para ser tenido en cuenta para la Copa del Mundo.

“Voy a hablar aquí porque no puedo dejarlo pasar desapercibido. Obviamente estoy molesto, triste de no haber sido convocado, pero el enfoque continúa, día tras día, entreno a entreno, partido a partido y vamos a conseguir el objetivo. Todavía podemos tener una llamada final. El sueño continúa y eso es todo. Estamos juntos”, dijo, luego de una jornada de la Kings League.

#Brasil ♬ original sound – Pulzo Deportes @pulzodeportes Brasil jugará la última fecha FIFA sin su máximo goleador, Neymar Jr. Sí, pese a que ha mejorado y se ha mostrado muy activo, además de que Ancelotti llamó a ¡9 delanteros!, el italiano no le abrió un espacio al crack brasileño, quien igual sueña con meterse a la lista definitiva de la Copa del Mundo… ¿lo logrará? 🇧🇷 #Neymar

De esta manera, el jugador debe seguir fortaleciéndose para no tener más lesiones y que así, si es convocado, pueda estar en óptimas condiciones de cara al Mundial.

Cuándo son los partidos de Brasil

Brasil tendrá dos compromisos muy importantes que medirán cómo se encuentra de cara al Mundial, teniendo en cuenta que actualmente y con lo que mostró en las Eliminatorias no es una selección candidata para quedarse con el título. Los partidos de los máximos ganadores del Mundial serán:

Brasil vs. Francia: jueves 26 de marzo a las 3:00 de la tarde.

Brasil vs. Croacia: martes 31 de marzo a las 7:00 de la noche.

(Ver también: Le llegó ‘refuerzo’ de lujo a la Selección Brasil para el Mundial 2026; es un peso pesado)

Quiénes son los máximos goleadores de Brasil

Y es que esta ausencia es importante porque hay que destacar que hace poco Neymar superó a nada más y nada menos que a Pelé como máximo goleador de esta histórica selección. Los datos son:

JUGADOR GOLES PARTIDOS Neymar Jr. 79 128 Pelé 77 92 Ronaldo 62 98 Romário 56 70 Zico 48 71

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