Vinícius Júnior se la tenía guardada. Lo que ocurrió meses atrás en el Etihad Stadium no se le olvidó y este martes, en una nueva noche de UEFA Champions League, encontró el momento perfecto para responder.

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(Vea también: Quién es el jugador que le dijo insultos racistas a Vinicius; tuvo cruce con colombianos hace poco)

En la ida del ‘playoff’ ante Manchester City, la grada le dedicó una pancarta con Rodri besando el Balón de Oro y un mensaje provocador: “Stop crying your heart out”. A eso se sumaron cánticos burlones preguntando por el premio individual que no ganó.

Aquella noche, el brasileño respondió señalando las Champions del Real Madrid, pero dejó claro que la historia no estaba cerrada.

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Penalti, gol y mensaje directo a la grada

La oportunidad llegó luego de una acción en el área que terminó en penalti a favor del equipo español. Vinícius Júnior tomó la responsabilidad y no falló: remate ajustado, gol y ventaja para el Madrid en un estadio hostil.

Pero lo más llamativo vino después.

¡¡ATENCIÓN AL FESTEJO PROVOCATIVO DE VINICIUS ANTE MANCHESTER CITY!! 📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/scHN8LBPXD — SportsCenter (@SC_ESPN) March 17, 2026

El delantero celebró de forma desafiante: miró fijamente a la grada y lanzó un gesto claro: simuló llanto, en respuesta directa a las burlas recibidas anteriormente.

Pero el asunto no quedó allí, el brasilero anotó el segundo gol de su equipo para darle la victoria en Mánchester y cerrar la serie con un global de 5-2. A los seguidores del City, no les quedó otra que llorar.

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