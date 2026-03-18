Lejos de las controversias en el fútbol colombiano, una figura como Luis Díaz se lució con un golazo con Bayern Múnich en el 4-0 contra Atalanta en Champions League, en una definición de lujo.

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El delantero colombiano aprovechó al minuto 24 del segundo tiempo para robar el balón en un descuido del último defensa de Atalanta, al que le ganó en velocidad para llegar hasta el área y mandar el balón encima de la humanidad del arquero.

Ese fue el 4-0 del equipo alemán en el Allianz Arena, donde los fanáticos corearon el nombre del guajiro, en un partido en el que antes había dado un pase de gol en la jornada.

Ni siquiera el descuento posterior del equipo visitante para poner el marcador global 10-2 (luego de la goleada en el partido de ida por 1-6 en Italia) opacó la fiesta que se armó entre los fanáticos de Alemania.

¿Cómo le fue a Luis Díaz con Bayern Múnich contra Atalanta en Champions?

Luis Díaz fue una de las grandes figuras en la clasificación de Bayern Múnich a los cuartos de final, luego de un partido impecable en el duelo de vuelta en el que sumó en el triunfo ante su público.

El inglés Harry Kane dejó en evidencia su potencia como goleador al poner doblete en los dos primeros tantos del equipo bávaro, con un penalti en el minuto 26 del primer tiempo y en el 9 de la segunda etapa.

Sin embargo, la capacidad ofensiva del equipo dirigido por el belga Vincent Kompany no tuvo ninguna clase de piedad, ni siquiera porque en ese momento tuviera una gran ventaja en la serie.

Allí empezó el espectáculo de Díaz con una asistencia para la promesa alemán Lennard Karl, al minuto 11, cuando encontró en el área libre al juvenil, que definió a placer al palo derecho del arquero.

Lo mejor quedaba para el final cuando la figura de la Selección Colombia aprovechó un balón suelto en la mitad de la cancha y lo robó, para ganar en un galope imparable hasta verse de frente con el portero, al que le hizo un sombrero y poner el 4-0.

El tanto de la reacción italiana llegó en los pies de Lazar Samardzic, al minuto 40 del segundo tiempo, apenas como para dejar el marcador global de la serie con un 10-2 más que lapidario.

Bayern Múnich se enfrenta en los cuartos de final contra Real Madrid, un rival que se convierte en el máximo reto de cara al sueño del club alemán de coronarse como campeón de Europa de nuevo desde su último título en 2020.

Díaz, por su parte, tiene una oportunidad de revancha personal contra el equipo español, que le arrebató la opción de tener su primer trofeo de Champions cuando militaba en Liverpool en 2022.

Una nueva jornada memorable en la que ahora queda el análisis, previo a un tiempo de receso continental a nivel de clubes por los partidos de los seleccionados en la fecha Fifa de marzo.

El colombiano llega enchufado para la Selección Colombia con miras a los amistosos del 26 de marzo contra Croacia y del domingo 29 de marzo ante Francia, donde se verá con su compañero de club Michael Olise.

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