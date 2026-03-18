Una noche para el olvido tuvo Atlético Nacional en el estadio El Campín de Bogotá este martes, 17 de marzo, pues en lo que muchos consideraban revancha luego de la eliminación de Copa Sudamericana, el conjunto antioqueño falló un penalti, se fue con dos expulsados y perdió el compromiso contra uno de sus máximos rivales por 3-0, debido a los goles de Rodrigo Contreras, Mateo García y Leonardo Castro.

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Es más, el penalti fue un punto de inflexión en el partido, ya que Morelos tuvo la oportunidad de convertir para manejar más fácil el partido en condición de visitante, pero el balón se le fue por encima de la portería y en la siguiente jugada Millonarios marcó el primer gol del compromiso.

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¡Alfredo Morelos perdió el penal para Nacional! El delantero tiró la pena máxima por arriba en los primeros minutos del clásico. Choque apasionante en #LALIGAxWIN pic.twitter.com/bp6YOsQknG — Win Sports (@WinSportsTV) March 18, 2026

Ante esto, muchas críticas le cayeron al jugador de Atlético Nacional, puesto que algunos aficionados consideran que le marca a equipos más pequeños, pero contra Millonarios, por ejemplo, se le complica un poco.

Sin embargo, Morelos no se mostró preocupado por la situación, pues en zona mixta aseguró que igual su equipo sigue de primero y que los errores hacen parte del fútbol, tanto su penalti como las expulsiones de sus compañeros Tesillo y Jorman Campuzano.

“Yo creo que es importante asumir las cosas con responsabilidad y eso es Atlético Nacional. Cada uno dice que va a dar todo de sí el sábado. Este partido no nos va a definir que somos los peores, estamos de punteros en la tabla, y vamos a seguir con mucha humildad para ganar en cada partido que nos toque”, comenzó diciendo Morelos.

Y agregó: “Eso hace parte del fútbol, el errar y tomar malas decisiones también. A mí me tocó botar el penalti y eso a mí no me hace peor jugador, yo seguí jugando, tratando de hacer las cosas bien, pero bueno no se dio y ya con dos jugadores menos es muy difícil”.

#AlfredoMorelos ♬ sonido original – Pulzo Deportes @pulzodeportes Luego de fallar su penalti, Alfredo Morelos se mostró autocrítico luego de la derrota con Millonarios 🇳🇬 El delantero aseguró que esto no los debilita y que siguen fuertes pensando en lo que se viene para el equipo antioqueño. ¿Qué opinan del partido del Búfalo? #AtleticoNacional

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Lo cierto es que este resultado benefició a Millonarios, ya que por primera vez en el campeonato se pudo meter al grupo de los ocho gracias a sumar 17 puntos en 12 compromisos disputados, mientras que Nacional se mantiene como líder del campeonato con 24 puntos en 11 juegos.

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