A partir de las 8:30 de la noche de este martes 17 de marzo, el fútbol colombiano vivirá una nueva edición de uno de sus clásicos más atractivos: Millonarios recibe a Atlético Nacional en un duelo clave por la Liga BetPlay 2026-I.

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El compromiso no solo enfrenta a dos de los equipos más grandes del país, sino que además llega en un momento determinante para el club capitalino en la tabla de posiciones.

El encuentro, que se disputará en el estadio El Campín de Bogotá, estará cargado de intensidad, historia y rivalidad. El azul necesita sumar tres puntos para consolidarse dentro del grupo de los ocho y encaminar su clasificación a las finales.

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Por su parte, Nacional llega a Bogotá con la intención de dar el golpe en condición de visitante, sumado a la sed de revancha que podría tener por la eliminación de la Copa Sudamericana.

Millonarios vs. Nacional EN VIVO

7:31 p.m 2026-03-17T19:31:34-05:00 ID: zdpbs Once titular de Nacional Este es el equipo inicial del técnico Diego Arias. El 1️⃣1️⃣ para el juego de hoy 💚#VamosTodosJuntos🇳🇬 pic.twitter.com/s8Bve9T5Q8 — Atlético Nacional (@nacionaloficial) March 18, 2026

7:13 p.m2026-03-17T19:13:41-05:00 ID: iwibj Once inicial de Millonarios Este es el equipo titular del técnico Fabián Bustos. ▶️ ¡Nuestro XI Inicial! 📋 Así saldremos a El Campín para enfrentar a Nacional. ¡VAMOS MILLONARIOS! Ⓜ️💙 pic.twitter.com/ikSer9KlAl — Millonarios FC (@MillosFCoficial) March 18, 2026

7:16 p.m2026-03-17T19:16:20-05:00 ID: lnozw Llegó Nacional a El Campín LLEGA EL VERDE 📸💚#VamosTodosJuntos🇳🇬 pic.twitter.com/Qe2o5xJA6l — Atlético Nacional (@nacionaloficial) March 18, 2026

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