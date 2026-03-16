Este lunes 16 de marzo, Boyacá Chicó emitió un fuerte comunicado en el que denunció una presunta agresión contra su jugador Jacobo Pimentel luego del partido disputado este sábado.

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En el documento, la institución boyacense rechazó lo ocurrido y aseguró que no se trató de una pelea entre jugadores, sino de un ataque directo contra el futbolista.

El pronunciamiento del equipo también incluyó un llamado a las autoridades del fútbol colombiano para que investiguen los hechos y tomen medidas disciplinarias. Según la institución, lo sucedido no puede interpretarse como un enfrentamiento entre ambos equipos, como —según indican— habría sido planteado por el departamento de comunicaciones del conjunto capitalino.

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“El Boyacá Chicó informa a la opinión pública y a los medios de comunicación que lo ocurrido al término del partido frente a Millonarios, en perjuicio de nuestro jugador Jacobo Pimentel, no puede presentarse como una gresca ni como un enfrentamiento entre partes”, expresó el club en el documento.

Además, agregaron que esa interpretación habría sido difundida “de manera malintencionada” por el equipo rival.

Qué pasó en el partido entre Millonarios y Boyacá Chicó

El encuentro entre Millonarios FC y Boyacá Chicó terminó con tensión tras el pitazo final. De acuerdo con el comunicado del club boyacense, el incidente ocurrió cuando el futbolista Jacobo Pimentel se dirigía al camerino una vez terminado el compromiso; el jugador ni siquiera había participado en el partido.

“Lo sucedido fue una agresión grave, cobarde e inaceptable contra nuestro jugador, quien se dirigía a su camerino y ni siquiera había participado en el encuentro”, señaló el club.

📜Comunicado de prensa Deportivo Boyacá Chicó Fútbol Club S.A. pic.twitter.com/gzwq2WomAT — BOYACÁ CHICÓ F.C. (@BCHICOFCOFICIAL) March 16, 2026

La institución explicó que, según su relato, Pimentel fue atacado con un objeto contundente en la cabeza durante los incidentes posteriores al partido.

“Jacobo Pimentel fue abordado y agredido brutalmente con un objeto contundente en la cabeza, en un ataque a mansalva originado en la frustración deportiva de los jugadores de Millonarios”, se lee en el comunicado.

El club boyacense también aseguró que dentro de los hechos se encuentra identificado un futbolista del conjunto capitalino. Según lo expresado por el equipo, se trata del arquero suplente Diego Novoa, quien —según la denuncia— habría mostrado una actitud alterada durante el encuentro.

“Dentro de estos hechos se encuentra plenamente identificado Diego Alejandro Novoa Urrego, quien, desde el inicio del segundo tiempo y pese a encontrarse en condición de suplente, ya había evidenciado en repetidas oportunidades una actitud alterada y violenta durante el partido”, afirmó el club.

En el comunicado también se menciona que el jugador habría sido sancionado por el árbitro durante el compromiso.

“Al punto de ser sancionado por el árbitro en el minuto 72 cuando se encontraba en el banco de suplentes”, añadió la institución en su pronunciamiento.

Boyacá Chicó pide intervención de Dimayor y autoridades

El equipo boyacense calificó lo ocurrido como un hecho grave y aseguró que su jugador no ha estado relacionado con situaciones de violencia.

“Se trata de un hecho de la mayor gravedad, aún más reprochable si se tiene en cuenta que nuestro jugador jamás ha estado vinculado, ni en su vida personal ni en su vida profesional, a actos de violencia”, indicó el club.

Ante esta situación, Boyacá Chicó solicitó la intervención de las autoridades deportivas y de seguridad del país: División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), la Federación Colombiana de Fútbol y la Policía Nacional de Colombia.

“El Boyacá Chicó rechaza y condena con la mayor firmeza esta agresión, y exige a la Dimayor, a la Federación Colombiana de Fútbol y a la Policía Nacional una actuación pronta, rigurosa y ejemplar”, afirmó el club.

Finalmente, el equipo insistió en que, según su versión, los hechos no corresponden a un enfrentamiento entre jugadores de ambos clubes.

“Aquí no hubo confrontación recíproca ni igualdad de condiciones, hubo una agresión cobarde contra un jugador indefenso, originada en la frustración de quienes no pudieron imponerse en la cancha”, concluyó el comunicado.

Hasta el momento, ni Millonarios FC ni los organismos del fútbol colombiano han emitido un pronunciamiento oficial público que responda directamente a estas acusaciones del equipo boyacense, por lo que se espera que en las próximas horas se conozcan posibles investigaciones o decisiones disciplinarias sobre lo ocurrido tras el partido.

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