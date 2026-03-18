Este miércoles, 18 de marzo, terminaron los octavos de final de la Champions League, dejando a varios de los favoritos clasificados, pese a que algunos partidos ya tenían resultados prácticamente definidos pensando en los cuartos de final.

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A primera hora, por ejemplo, Barcelona goleó al Newcastle de Inglaterra, pues con una magistral clase de fútbol de Lamine Yamal, Fermín López y Raphinha, el conjunto español venció por 7-2 al inglés y avanzó a la siguiente ronda del campeonato.

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Luego, en los compromisos que fueron más tarde, Bayern Múnich derrotó por 4-1 al Atalanta, que dejó con 10-2 el resultado global a favor del conjunto alemán.

Por otro lado, pese a que el Tottenham venció 3-2 con Atlético de Madrid, no fue suficiente por el resultado del juego de ida, por lo que el resultado global terminó 5-7 y avanzó el conjunto del ‘Cholo’ Simeone.

Finalmente, Liverpool de Inglaterra no dejó dudas en su camino y, pese a caer 1-0 en la ida, en Anfield ganó por 4-0 y también se metió entre los mejores ocho equipos del torneo.

Cómo quedaron los cuartos de final de la Champions League

De esta manera, los partidos de los cuartos de final quedaron definidos de la siguiente manera:

París Saint Germain vs. Liverpool.

Real Madrid vs. Bayern Múnich (Luis Díaz).

Barcelona vs. Atlético de Madrid.

Sporting (Luis Suárez) vs. Arsenal.

Cuándo son los cuartos de final de la Champions League

Los cuartos de final de la Champions League se jugarán en el mes de abril de la siguiente manera:

Partidos de ida: 7 y 8 de abril.

Partidos de vuelta: 14 y 15 de abril.

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Premios por avanzar a cuartos de final de la Champions League

Cabe recordar que los equipos que avanzaron hasta los octavos del torneo, ya recibieron 11 millones de euros por club, pero los que siguen su camino hasta los cuartos de final, se ganaron 12.5 millones de euros más, por lo que además de lo deportivo, también está en juego una importante suma económica.

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