Este Mundial será el último de varias leyendas del fútbol internacional, como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar y el mismo James Rodríguez, futbolistas que marcaron una época y por eso sus equipos harán de todo para obtener el mejor resultado posible.

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Portugal, por ejemplo, espera conseguir este importante título para darle alegría a su país y para que su máximo ídolo, Cristiano Ronaldo, que se acerca a su retiro, complete el fútbol, como dicen algunos aficionados.

Por eso mismo, este martes, 19 de mayo, el técnico Roberto Martínez sacó la lista de 26 convocados para la Copa del Mundo y sorprendió con los nombres, ya que hay jugadores de talla internacional que pueden marcar diferencias.

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Estos son los 26 convocados de Portugal para el Mundial:

🚨🇵🇹 OFFICIAL: Portugal final World Cup squad has been released by Roberto Martínez. pic.twitter.com/IpHYs5m2zr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 19, 2026

Allí aparecen nombres muy interesantes como Nuno Mendes, Vitinha, Bruno Fernandes, Joao Félix y el mismo Cristiano Ronaldo, quien incluso estará buscando llegar a su gol 1.000 en plena Copa del Mundo.

De esta manera, lo que espera Portugal es superar incluso lo mejor que ha hecho a lo largo de su historia, recordando que fue tercero en Inglaterra 1966 y cuarto en el Mundial de 2006 en Alemania.

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Cuándo son los partidos de Portugal en el Mundial

De esta manera, los partidos de Portugal en el Mundial serán en las siguientes fechas:

Portugal vs. Congo: 17 de junio a las 12:00 del mediodía.

Portugal vs. Uzbekistán: 23 de junio a las 12:00 del mediodía.

Portugal vs. Colombia: 28 de junio a las 6:30 de la tarde.

Cabe recordar que ese compromiso con Colombia ha sido bastante mediático porque es uno de los que más boletas ha vendido y a los precios más elevados, por lo que sigue llamando mucho la atención.

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