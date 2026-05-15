Desde el 11 de junio y hasta el 19 de julio de 2026, Estados Unidos, México y Canadá se vestirán de gala para recibir el torneo de fútbol más importante del mundo, pues habrá 48 selecciones que estarán compitiendo por conseguir el trofeo que todos los jugadores quieren tener.

De hecho, estamos en la fase final de preparación y por eso muchas selecciones ya han ido mostrando sus convocados para el Mundial, teniendo en cuenta que las competencias de clubes están llegando a su final y por eso necesitan los cuerpos técnicos que los futbolistas se sumen lo más pronto posible.

Así, acá le traemos los convocados por selecciones para la Copa del Mundo que está próxima a comenzar:

Convocados para el Mundial 2026

Grupo A

México

Corea del Sur

Sudáfrica

República Checa

Grupo B

Canadá

Bosnia y Herzegovina: Nikola Vasilj, Martin Zlomislic, Osman Hadzikic. Sead Kolasinac, Amar Dedic, ⁠Nihad Mujakic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic, Stjepan Radeljic, Dennis Hadzikadunic, Nidal Celik. Amir Hadziahmetovic, Ivan Sunjic, Ivan ‌Basic, Dzenis Burnic, Ermin ​Mahmic, Benjamin Tahirovic, Amar Memic, ‌Armin Gigovic, Kerim Alajbegovic, Esmir ​Bajraktarevic. Ermedin Demirovic, Jovo Lukic, Samed Bazdar, Haris Tabakovic, Edin Dzeko.

Catar

Suiza

Grupo C

Brasil

Marruecos

Escocia

Haití

Grupo D

Estados Unidos

Paraguay

Australia

Turquía

Grupo E

Alemania

Curazao

Costa de Marfil: Yahia Fofana, Mohamed Kone, Alban Lafont. Emmanuel Agbadou, Clement Akpa, Ousmane Diomande, Guela Doue, Ghislain Konan, Odilon Kossounou, Evan Ndicka, Wilfried Singo. Seko Fofana, Parfait Guiagon, Christ Inao Oulai, Franck Kessie, Ibrahim Sangare, Jean-Michael Seri. Simon Adingra, Ange-Yoan Bonny, Amad Diallo, Oumar Diakite, Yan Diomande, Evann Guessand, Nicolas Pepe, Bazoumana Toure, Elye Wahi.

Ecuador

Grupo F

Países Bajos

Japón

Suecia: Viktor Johansson, Kristoffer Nordfeldt, Jacob Widell Zetterstrom. Hjalmar Ekdal, Gabriel Gudmundsson, Isak Hien, Emil Holm, Gustaf Lagerbielke, Victor Lindelof, Eric Smith, Carl Starfelt, Elliot Stroud, Daniel Svensson. Taha Ali, Yasin Ayari, Lucas Bergvall, Jesper Kalstrom, Benjamin Nygren, Ken Sema, Mattias Svanberg, Besfort Zeneli. Alexander Bernhardsson, Anthony Elanga, Viktor Gyokeres, Alexander Isak, Gustaf Nilsson.

Túnez

Grupo G

Bélgica: Thibaut Courtois, Senne Lammens, Mike Penders. Timothy Castagne, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Joaquin Seys, Arthur Theate. Kevin De Bruyne, Amadou Onana, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel. Charles De Ketelaere, Jeremy Doku, Matias Fernandez Pardo, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Diego Moreira, Alexis Saelemaekers, Leandro Trossard.

Egipto

Irán

Nueva Zelanda: Max Crocombe, Alex Paulsen, Michael Woud. Tim Payne, Francis De Vries, Tyler Bindon, Michael Boxall, Liberato Cacace, Nando Pijnaker, Finn Surman, Callan Elliot, Tommy Smith. Joe Bell, Matt Garbett, Marko Stamenic, Sarpreet Singh, Alex Rufer, Ryan Thomas. Chris Wood, Eli Just, Kosta Barbarouses, Ben Waine, Ben Old, Callum McCowatt, Jesse Randall, Lachlan Bayliss.

Grupo H

España

Cabo Verde

Arabia Saudita

Uruguay

Grupo I

Francia: Mike Maignan, Robin Risser, Brice Samba. Malo Gusto, Maxence Lacroix, Jules Kounde, Lucas Digne, Ibrahima Konate, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Hernandez, Theo Hernandez. Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot, N’Golo Kante, Manu Kone, Warren Zaire-Emery. Ousmane Dembele, Bradley Barcola, Jean-Philippe Mateta, Rayan Cherki, Marcus Thuram, Maghnes Akliouche, Desire Doue, Kylian Mbappe, Michael Olise.

Senegal

Iraq

Noruega

Grupo J

Argentina

Argelia

Austria

Jordania

Grupo K

Colombia

Portugal

Uzbekistán

Congo

Grupo L

Inglaterra: Dean Henderson, Jordan Pickford, Aaron Ramsdale. Lewis Dunk, Joe Gomez, Marc Guéhi, Ezri Konsa, Luke Shaw, John Stones, Kieran Trippier, Kyle Walker. Trent Alexander-Arnold, Reece James, Kobbie Mainoo, Declan Rice, Adam Wharton. Jude Bellinghan, Jarrod Bowen, Eberechi Eze, Phil Foden, Anthony Gordon, Harry Kane, Cole Palmer, Bukayo Saka, Mason Greenwood, Ollie Watkins.

Croacia:

Ghana:

Panamá:

