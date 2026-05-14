Este jueves, 14 de mayo, el técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, dio a conocer la lista de preconvocados para el Mundial 2026, un total de 55 futbolistas que fueron bloqueados y que podrán estar en la lista final de 26 que será la que estará en el torneo de fútbol más importante del mundo.

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Allí aparecen nombres muy interesantes y que han venido siendo la base, como por ejemplo Camilo Vargas, Dávinson Sánchez, Daniel Muñoz, James Rodríguez y más.

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Sin embargo, en la delantera es que hay cierta preocupación por parte de los hinchas, puesto que hay jugadores que hace rato no marcan u otros que meten gol luego de varios compromisos.

Ante esto, uno de los que reaccionó fue Roger Martínez, actual jugador del Al-Taawon FC de Arabia Saudita, quien por medio de sus redes sociales aseguró que es inexplicable que no entrara al menos a esta lista porque sus números a lo largo de la temporada lo avalan.

“Increíble. El segundo jugador con mejor promedio de gol colombiano. 23 (goles) en 30 partidos y quedan 2 fechas, peleando por ser el mejor de la temporada en una liga que es mejor que muchas, donde hay jugadores de los mejores del mundo”, escribió furioso Martínez.

Y concluyó: “Siempre que tuve la oportunidad, nunca me cag…, aún sin jugar en mi posición muchas veces, pero no sabes un carajo (logo de una rosca)”.

Y es que cabe recordar que Roger Martínez está cuarto en la tabla de goleadores de la Liga de Arabia Saudita, solo por detrás de Ivan Toney, Julián Quiñones y el portugués Cristiano Ronaldo, lo que demuestra que ha tenido una gran temporada.

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Sin embargo, al final los llamados por Lorenzo son:

Rafael Santos Borré.

Jhon Córdoba.

Jhon Durán.

‘Cucho’ Hernández.

Luis Suárez.

Neyser Villarreal.

Kevin Viveros.

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