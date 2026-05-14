Escrito por:  Redacción Fútbol
May 14, 2026 - 12:08 pm

En ‘Mañanas Blu’, Néstor Morales reaccionó en vivo a la lista de 55 jugadores pre-convocados de la Selección Colombia para la cita mundialista. Lo primero que preguntó fue sobre si Rodallega había sido tenido en cuenta. “Lo lamento mucho porque es un mega crack, el goleador del fútbol colombiano que queda por fuera”, dijo.

(Vea también: Luis Suárez seguiría los pasos del ‘Tino’ Asprilla: tradicional club europeo preguntó por él)

A su vez, habló de los otros delanteros veteranos del fútbol colombiano que tampoco están en la lista. “A quienes tenían la esperanza y expectativa de que Falcao fuera como aguatero o como lo que sea, no está. Tampoco está Dayro Moreno, es decir, no está el geriátrico del fútbol colombiano“.

Cabe resaltar que el periodista de Blu Radio había pedido al capitán de Santa Fe para el Mundial, luego de la goleada que lideró contra el América de Cali. “¿Exagero yo si digo que Hugo Rodallega debería ser llamado a la Selección?”, remarcó que Falcao no juega y que solo ha hecho un gol, en respuesta a quienes había pedido al ‘Tigre’.

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¿Cuáles son los 55 convocados a la Selección Colombia?

Este jueves 14 de mayo, Néstor Lorenzo reveló 55 jugadores que podrían ser convocados para el Mundial.

  1. Kevin Mier
  2. Álvaro Montero
  3. Andrés Mosquera Marlomejo
  4. David Ospina
  5. Aldair Quintana
  6. Camilo Vargas
  7. Álvaro Angulo
  8. Jhon Arias
  9. Santiago Arias
  10. Yaser Asprilla
  11. Jordan Barrera
  12. Wilmar Barrios
  13. Richard Ríos
  14. Cristian Borja
  15. Rafael Santos Borré
  16. Juan Cabal
  17. Jamilton Campaz
  18. Johan Carbonero
  19. Jhon Córdoba
  20. Jorge Carrascal
  21. Kevin Castaño
  22. Edwuin Cetre
  23. Juan Cuadrado
  24. Carlos Cuesta
  25. Nelson Deossa
  26. Jhon Durán
  27. Willer Ditta
  28. Sebastián Gómez
  29. Andrés Gómez
  30. Juan Camilo Hernández
  31. Junior Hernández
  32. Jefferson Lerma
  33. Jhon Lucumí
  34. Deiver Machado
  35. Yerry Mina
  36. Yerson Mosquera
  37. Daniel Muñoz
  38. Jhon Mendoza
  39. Johan Mojica
  40. Edier Ocampo
  41. Juan Fernando Quintero
  42. Juan Camilo Portilla
  43. Gustavo Puerta
  44. Juan Manuel Rengifo
  45. Johan Rojas
  46. Andrés Felipe Román
  47. Johan Romaña
  48. Jhon Solís
  49. Sebastián Villa
  50. Luis Suárez
  51. James Rodríguez
  52. Davinson Sánchez
  53. Luis Díaz
  54. Kevin Viveros
  55. Neyser Villarreal

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