En ‘Mañanas Blu’, Néstor Morales reaccionó en vivo a la lista de 55 jugadores pre-convocados de la Selección Colombia para la cita mundialista. Lo primero que preguntó fue sobre si Rodallega había sido tenido en cuenta. “Lo lamento mucho porque es un mega crack, el goleador del fútbol colombiano que queda por fuera”, dijo.

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A su vez, habló de los otros delanteros veteranos del fútbol colombiano que tampoco están en la lista. “A quienes tenían la esperanza y expectativa de que Falcao fuera como aguatero o como lo que sea, no está. Tampoco está Dayro Moreno, es decir, no está el geriátrico del fútbol colombiano“.

Cabe resaltar que el periodista de Blu Radio había pedido al capitán de Santa Fe para el Mundial, luego de la goleada que lideró contra el América de Cali. “¿Exagero yo si digo que Hugo Rodallega debería ser llamado a la Selección?”, remarcó que Falcao no juega y que solo ha hecho un gol, en respuesta a quienes había pedido al ‘Tigre’.

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Kevin Mier Álvaro Montero Andrés Mosquera Marlomejo David Ospina Aldair Quintana Camilo Vargas Álvaro Angulo Jhon Arias Santiago Arias Yaser Asprilla Jordan Barrera Wilmar Barrios Richard Ríos Cristian Borja Rafael Santos Borré Juan Cabal Jamilton Campaz Johan Carbonero Jhon Córdoba Jorge Carrascal Kevin Castaño Edwuin Cetre Juan Cuadrado Carlos Cuesta Nelson Deossa Jhon Durán Willer Ditta Sebastián Gómez Andrés Gómez Juan Camilo Hernández Junior Hernández Jefferson Lerma Jhon Lucumí Deiver Machado Yerry Mina Yerson Mosquera Daniel Muñoz Jhon Mendoza Johan Mojica Edier Ocampo Juan Fernando Quintero Juan Camilo Portilla Gustavo Puerta Juan Manuel Rengifo Johan Rojas Andrés Felipe Román Johan Romaña Jhon Solís Sebastián Villa Luis Suárez James Rodríguez Davinson Sánchez Luis Díaz Kevin Viveros Neyser Villarreal

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