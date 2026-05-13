Se definieron las semifinales del primer semestre de la Liga Betplay en 2026, y definitivamente la llave más reñida estuvo entre Junior y Once Caldas. Ambos equipos tuvieron una serie apasionante que dejó al cuadro de Barranquilla con el pase a la siguiente ronda.

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El partido de vuelta quedó 2-2, pero el ‘Tiburón’ consiguió la clasificación gracias a su triunfo 0-1 en el duelo de ida llevado a cabo en Manizales. Sin embargo, el segundo cotejo, disputado en el Romelio Martínez de la capital del Atlántico, tuvo bastante suspenso y hasta con un penal fallado por Dayro Moreno.

De hecho, el ‘Blanco blanco’ fue el que abrió el marcador al minuto 15 de juego con una anotación de Pipe Gómez, lo que igualaba parcialmente la serie para forzar la tanda de penaltis. Sin embargo, los locales se avisparon sobre el final del primer tiempo para poner la paridad gracias a un tanto de Lucas Monzón en el 41.

En el segundo tiempo, Junior respiró con el gol de Cristian Barrios en el minuto 66 que le daba un global de 3-1 en ese momento. Sin embargo, se veía superado en todos los aspectos por el Once, que intentaba por todos los lados para evitar quedarse con las manos vacías.

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Los ataques manizaleños también permitieron contragolpes del ‘Tiburón’, pero el susto llegó al minuto 85. Lucas Monzón, que venía de héroe en el partido, desvió una pelota a su propio arco y su autogol puso la serie a solo un tanto de que se fuera a los once pasos.

Sin embargo, en el tiempo de adición, Dayro Moreno fue derribado dentro del área y el juez cobró punto de penalti. Esto caldeó los ánimos en los locales, cuyos jugadores y cuerpo técnico duraron varios minutos alegando. Finalmente, el central convalidó la falta y el de Chicoral, Tolima, se encargó del lanzamiento.

Junior parecía contra las cuerdas, pero ocurrió lo inesperado: Dayro, prácticamente infalible en los disparos de pena máxima, pateó al costado derecho del arco, pero el golero Mauro Silveira detuvo el balón y le dio vida al ‘Tiburón’. Esa fue la última jugada del partido y el albirrojo pasó a la semifinal.

¿Cuál es el próximo rival de Junior de Barranquilla en Luga Betplay?

Los de la ‘Arenosa’ enfrentarán en semifinales a Independiente Santa Fe. El elenco capitalino tuvo una serie mucho más cómoda a su favor al eliminar al América de Cali, al que goleó 4-0 en el partido de vuelta disputado en El Campín de Bogotá.

Así quedaron los partidos de vuelta en la Liga Betplay 2026-1

Atlético Nacional 7-1 Internacional de Bogotá (global 9-2).

Deportivo Pasto 0-2 Deportes Tolima (global 0-3).

Independiente Santa Fe 4-0 América de Cali (global 5-1).

Junior de Barranquilla 2-2 Once Caldas (global 3-2).

Semifinales de la Liga Betplay 2026-1

Deportes Tolima vs. Atlético Nacional.

Independiente Santa Fe vs. Junior de Barranquilla.

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