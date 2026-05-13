Según informó el programa El Vbar de Caracol Radio, el Deportes Tolima no disputaría sus partidos del segundo semestre en el estadio Estadio Manuel Murillo Toro debido a trabajos relacionados con una micro nivelación del gramado.

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De acuerdo con esa versión, el equipo ‘Pijao’ tendría que buscar escenario alterno para competir tanto en el torneo internacional como en la liga local. Para los compromisos continentales se estarían evaluando opciones como Manizales o Armenia, mientras que para el torneo doméstico se contemplaría la ciudad de Bogotá como posible sede temporal.

La situación se presenta en un momento deportivo clave para el club, que actualmente pelea por el título del primer semestre en la liga colombiana y también busca avanzar a los octavos de final de la Copa Conmebol Libertadores.

Por ahora, el club no ha emitido un anuncio oficial sobre el cambio definitivo de estadio, aunque la información divulgada indica que la decisión estaría relacionada con ajustes técnicos en la cancha, lo que obligaría a modificar la logística de competencia para la segunda mitad del año.

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