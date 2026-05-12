A pesar de que no se hizo pública, una revelación sobre la lista previa de jugadores del seleccionado colombiano para el evento mundialista en Estados Unidos, México y Canadá reabrió un debate.

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“Sebastián Villa (29), delantero de Independiente Rivadavia, está en la prelista de 55 jugadores de la selección Colombia al Mundial”, destapóó el periodista César Augusto Londoño desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter).

El jugador es uno de los que tiene buen momento deportivo, por lo que su nombre no es raro, a pesar de que ha sido duramente cuestionado por problemas legales hace pocos años.

Cabe recordar que Néstor Lorenzo indicó que él no juzga a Villa, a pesar de las controversias que lo han puesto en el ojo del huracán y que en la actualidad ya quedaron solventadas ante la justicia.

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Es importante remarcar que la lista definitiva de 26 futbolistas que van a representar al equipo nacional se hará pública el domingo 31 de mayo, apenas 11 días antes del inicio del certamen.

El primer partido para el seleccionado cafetero es contra Uzbekistán el 17 de junio de 2026 en el estadio Azteca, lo que plantea un reto importante de cara a la búsqueda no solo de la clasificación sino del liderato.

La zona de Colombia la completan Congo y Portugal, que se postula como el rival a derrotar para quedarse en el primer lugar del grupo para evitar que en la fase eliminatoria haya choques más peligrosos.

¿Qué polémica tuvo Sebastián Villa en Argentina?

Sebastián Villa, exfutbolista de Boca Juniors, protagonizó una de las polémicas judiciales más mediáticas de Argentina luego de ser denunciado por violencia de género. El conflicto principal surgió por dos causas penales distintas y graves.

La primera controversia estalló en abril de 2020, cuando su expareja, Daniela Cortés, publicó imágenes de sus heridas en redes sociales. Ella lo acusó formalmente de lesiones leves agravadas por el vínculo y amenazas coactivas.

Tras un largo proceso, el Juzgado Correccional número 2 de Lomas de Zamora dictó sentencia en junio de 2023. La justicia argentina condenó al colombiano a dos años y un mes de prisión no efectiva.

Esta condena provocó que Boca Juniors apartara definitivamente al jugador de las competiciones oficiales. El club comunicó que Villa no volvería a vestir la camiseta xeneize mientras la sentencia no fuera revocada totalmente.

La segunda polémica, aún más severa, ocurrió en 2022. Una joven lo denunció por abuso con acceso carnal e intento de homicidio por hechos presuntamente ocurridos en una vivienda de Canning, Buenos Aires.

A pesar de las graves acusaciones, Villa intentó continuar su carrera en el extranjero, lo que provocó un conflicto contractual con Boca Juniors. El jugador se consideró libre, pero el club demandó incumplimiento.

Finalmente, en abril de 2024, el futbolista logró un acuerdo extrajudicial con la víctima de la segunda causa. Este pacto permitió que la justicia dictara el sobreseimiento del jugador por la acusación de abuso.

Sin embargo, su imagen en Argentina quedó profundamente afectada. Organizaciones feministas y sectores de la prensa criticaron la demora judicial y la gestión ética de los clubes frente a deportistas con antecedentes violentos.

¿Quién es Sebastián Villa?

Sebastián Villa Cano es un reconocido futbolista colombiano que se desempeña como extremo derecho o izquierdo. Nació el 19 de mayo de 1996 en Bello, Antioquia, y actualmente destaca en la Liga Profesional de Fútbol de Argentina con Independiente Rivadavia.

Su trayectoria profesional inició en el Deportes Tolima, club donde alcanzó la gloria al coronarse campeón del Torneo Apertura en 2018. Su velocidad y capacidad de desborde llamaron la atención de Boca Juniors, equipo que adquirió sus derechos deportivos ese mismo año.

En el club xeneize, Villa obtuvo múltiples títulos nacionales, incluyendo la Superliga Argentina y la Copa de la Liga. Sin embargo, su carrera en Argentina estuvo marcada por los mencionados procesos judiciales complejos que afectaron su continuidad deportiva en la élite internacional durante varios años.

A mediados de 2024, tras un breve paso por el fútbol de Bulgaria, el delantero regresó al fútbol argentino para unirse a Independiente Rivadavia. En este club ha recuperado su nivel competitivo, consolidándose como uno de los máximos asistentes del torneo actual.

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