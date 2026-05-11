En medio de la euforia por la conquista del título de La Liga 2025-2026, el joven astro del Barcelona, Lamine Yamal, se convirtió en uno de los protagonistas más comentados de la celebración no solo por su rol clave en el campo, sino por un gesto simbólico que rápidamente dio la vuelta al mundo.

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Durante la tradicional rúa (desfile) del equipo blaugrana por las calles de la Ciudad Condal, Yamal fue visto sosteniendo y ondeando brevemente una bandera de Palestina. Según múltiples reportes y videos difundidos en redes sociales y medios internacionales, un aficionado lanzó la bandera al autobús descapotable donde viajaban los jugadores, y el extremo de 18 años la recogió y la agitó frente a los miles de seguidores.

El momento ocurrió mientras el bus recorría el trayecto habitual, que incluyó salidas desde las inmediaciones del Spotify Camp Nou hacia el centro de la ciudad y regreso. La escena se viralizó de inmediato en plataformas desatando una oleada de reacciones tanto de apoyo como de debate.

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Acá, el video de lo sucedido:

🇪🇸🇵🇸 | Lamine Yamal celebra el título del Barcelona con la bandera de Palestina. pic.twitter.com/TzFf4jLhBm — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) May 11, 2026

Algunos lo interpretaron como un gesto de solidaridad con el pueblo palestino, mientras que otros lo contextualizaron simplemente dentro de la atmósfera festiva y de reivindicaciones que suele acompañar estas celebraciones.

Otros actos llamativos en la celebración del Barcelona

La rúa del Barcelona no estuvo exenta de otros símbolos. Robert Lewandowski, por ejemplo, ondeó una estelada (bandera independentista catalana), en línea con la tradición de varios jugadores del equipo de mostrar banderas y mensajes durante estos eventos.

Yamal, además, lució una camiseta con el mensaje “Thanks God I’m not Madridista”, un dardo directo al eterno rival que también captó atención mediática.

Yamal ha sido una de las figuras estelares de la temporada bajo la dirección de Hansi Flick. El gesto de Yamal no pasó desapercibido. En redes sociales, miles de usuarios compartieron el clip, con comentarios que van desde elogios por “usar su plataforma para visibilizar una causa” hasta críticas por mezclar deporte y política.

Hasta el momento, ni el jugador ni el FC Barcelona han emitido declaraciones oficiales específicas sobre la bandera de Palestina. El club, que suele respetar las expresiones individuales de sus futbolistas durante celebraciones, se ha enfocado en destacar la alegría colectiva por el título de Liga, logrado tras una temporada de dominio en la competición doméstica.

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