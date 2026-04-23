Hay preocupación en una de las selecciones favoritas para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, puesto que el futbolistas Lamine Yamal sufrió una lesión y ya no jugará más en lo que queda del semestre.

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(Ver también: El Barcelona recibió una gran noticia, justo antes del duelo contra Newcastle por Champions)

Así lo confirmó el Barcelona a través de un comunicado en las redes sociales, asegurando que luego de los exámenes hechos tras la victoria sobre el Celta, se informó que sufrió de una “lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda”.

Además, explicó que se le adelantará un tratamiento conservador, por lo que ya no jugará más en lo que queda de la temporada y reaparecerá en las canchas apenas para el Mundial con la Selección España.

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COMUNICADO MÉDICO Las pruebas realizadas han confirmado que el jugador del primer equipo Lamine Yamal tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. El jugador seguirá un tratamiento conservador. Lamine Yamal se perderá lo que resta de la temporada y está… pic.twitter.com/ckPJM8K3pZ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 23, 2026

Cabe recordar que esta lesión se presentó en el juego de La Liga frente al Celta de Vigo que se disputó el miércoles, 22 de abril, justo cuando el joven futbolista pateó y marcó el penalti que significó el único gol del encuentro, sobre el minuto 38.

El futbolista zurdo remató cruzado, pero cuando iba a salir a celebrar sintió la molestia muscular y se tiró al suelo, pidiendo el cambio de inmediato porque sabía que algo no andaba bien. Esta fue la jugada:

#Barcelona #SeleccionEspaña ♬ original sound – Pulzo Deportes @pulzodeportes Alarmas prendidas en la Selección España para el Mundial 🚨 Lamine Yamal marcó el penalti con el que Barcelona derrotó por 1-0 al Celta de Vigo, pero se lesionó y tuvo que irse reemplazado. Según algunos medios españoles, la lesión no sería sencilla y el jugador se perdería lo del resto de la temporada, llegando justo al Mundial 2026. Igual, falta que el equipo confirme oficialmente la gravedad de la lesión 🤕 ¿Le alcanzará para ir a Estados Unidos, México y Canadá 2026? 😳 #LamineYamal

De esta manera, Barcelona se queda sin una de sus principales armas para el remate de la Liga, recordando que actualmente marcha en la primera posición con una ventaja de 9 puntos sobre el Real Madrid.

(Ver también: Dos bajas muy importantes en el Barcelona para jugar contra el ‘Atleti’ por la Copa del Rey)

Los partidos que le quedan al Barcelona son:

Getafe vs. Barcelona.

Osasuna vs. Barcelona.

Barcelona vs. Real Madrid.

Alavés vs. Barcelona.

Barcelona vs. Real Betis.

Valencia vs. Barcelona.

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