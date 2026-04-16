Eliminado en cuartos de final de la Liga de Campeones por el Atlético de Madrid, el Barcelona, que se considera perjudicado por varias decisiones arbitrales, presentó este jueves una nueva denuncia ante la Uefa, anunció el club español.

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(Ver también: El Barcelona recibió una gran noticia, justo antes del duelo contra Newcastle por Champions)

El Barcelona publicó un comunicado para señalar que varias decisiones durante el cruce contra el Atlético (3-2 en el global) no fueron “conformes a las reglas de juego, como resultado de una aplicación incorrecta del reglamento y de la falta de una intervención adecuada del sistema VAR”.

El club azulgrana, que terminó ambos partidos con diez jugadores tras las expulsiones de Pau Cubarsí en la ida y Eric García en la vuelta, se considera perjudicado por varias decisiones polémicas, en particular dos posibles penales que no contaron con la intervención del video para arbitrar las jugadas.

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El árbitro francés Clément Turpin dirigió el partido de vuelta en Madrid el martes, ganado (2-1) por el Barça.

“La acumulación de estos errores tuvo un impacto directo en el desarrollo de los partidos y en el resultado final de los encuentros, provocando una pérdida deportiva y económica importante para el club”, precisa el vigente campeón de España.

ℹ️ 𝗙𝗖 𝗕𝗔𝗥𝗖𝗘𝗟𝗢𝗡𝗔 𝗦𝗧𝗔𝗧𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 https://t.co/75uxPVRxUN — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 16, 2026

El cinco veces campeón de Europa “reitera las solicitudes ya dirigidas a la Uefa” y se ofrece a “colaborar con ella para mejorar el sistema arbitral y garantizar una aplicación más rigurosa, justa y transparente” del reglamento.

El organismo rector del fútbol europeo había declarado “inadmisible” la primera denuncia del Barcelona sobre una posible mano en un saque de puerta del defensa del Atlético Marc Pubill en el partido de ida.

(Ver también: Dos bajas muy importantes en el Barcelona para jugar contra el ‘Atleti’ por la Copa del Rey)

Qué le queda al Barcelona en la temporada

Lo cierto es que con la eliminación en la Champions y en la Copa del Rey, ambas a manos del Atlético de Madrid, al Barcelona solo le queda la Liga, en la que marcha en la primera posición con 79 puntos, a nueve del Real Madrid y con siete partidos por delante.

Su próximo encuentro será el miércoles, 22 de abril, a las 2:30 de la tarde (hora colombiana) frente al Celta de Vigo en el estadio Camp Nou.

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