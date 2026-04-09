El ambiente en la Uefa Champions League volvió a calentarse, esta vez por cuenta del FC Barcelona, que decidió llevar su inconformidad hasta las máximas instancias tras lo ocurrido en su más reciente partido frente al Atlético de Madrid.

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El conjunto catalán presentó una queja formal ante la Uefa luego de la derrota 0-2 en el partido de ida de los cuartos de final, disputado en el Camp Nou. La molestia del club no se centra únicamente en el resultado, sino en una jugada puntual que, según su criterio, terminó influyendo directamente en el desarrollo del compromiso.

De acuerdo con el comunicado oficial, la acción que desató la polémica ocurrió en el minuto 54, cuando, luego de una reanudación normal del juego, un futbolista del equipo rival habría tocado el balón con la mano dentro del área sin que el árbitro sancionara penalti. Para el Barcelona, esta decisión va en contra de la normativa vigente y representa un error arbitral de peso. Esta fue la jugada en cuestión:

En España se armó un revuelo gigante por ESTA MANO de Pubill NO SANCIONADA como PENAL para el Barça, después del pase de Musso… ¿Opiniones? ⁉️😳 pic.twitter.com/ZSQ5GziO3E — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 8, 2026

Pero el reclamo no se detiene ahí. El club también cuestionó la ausencia de intervención del VAR, una herramienta que justamente está diseñada para corregir este tipo de situaciones. En ese sentido, la institución azulgrana calificó lo ocurrido como una falla grave dentro del sistema arbitral, lo que incrementó su sensación de injusticia en un duelo de alta exigencia.

Como parte de su solicitud, el Barcelona pidió formalmente la apertura de una investigación por parte de la Uefa. Además, busca acceder a las comunicaciones entre los árbitros durante el partido, con el objetivo de esclarecer por qué no se tomó ninguna medida en una jugada que consideran determinante.

El club también fue más allá y dejó entrever un malestar acumulado. En su pronunciamiento, aseguró que no es la primera vez que decisiones arbitrales “incomprensibles” terminan perjudicando su desempeño en recientes ediciones de la Champions League, lo que, según su postura, ha causado un agravio comparativo frente a otros equipos.

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Ahora, la pelota queda en el campo de la Uefa, que deberá analizar la reclamación y definir si hay lugar a medidas o pronunciamientos oficiales. Mientras tanto, la serie sigue abierta, pero ya marcada por una fuerte controversia que trasciende lo deportivo y pone nuevamente bajo la lupa el papel del arbitraje en el fútbol europeo.

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