El arbitraje del fútbol colombiano es una de las cuestiones más discutidas en los últimos años, pues fecha a fecha se presentan polémicas por decisiones arbitrales que muchas veces influyen directamente en los resultados de los compromisos.

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(Ver también: Sorpresa por decisión de la Fifa sobre estadios de Colombia en el Mundial 2026)

De hecho, muchas personas aseguran que es un problema estructural y se deben hacer cambios de raíz, pero desde las dirigencias parecen estar conformes y por eso las cosas no han cambiado.

Sin embargo, todo indica que esa es solo una percepción en el país, puesto que internacionalmente siguen premiando a los jueces colombianos con participación en los torneos más importantes tanto del continente como del mundo.

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Quiénes serán los árbitros colombianos que estarán en el Mundial 2026

Por ejemplo, este jueves, 9 de abril, la Fifa sacó la lista de los árbitros elegidos para el Mundial 2026 y aparecen tres jueces colombianos, que se han destacado durante los últimos meses.

Los nombres de los árbitros que representarán al país son:

Andrés Rojas.

Nicolás Gallo.

Alexander Guzmán.

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Esta es una buena noticia porque en Catar 2022, el único nacional que estuvo fue Nicolás Gallo, quien hizo labores del VAR, pero no hubo ninguno en cancha ni siquiera como asistente.

Ahora, sorprende la ausencia del árbitro Wilmar Roldán, ya que es uno de los más regulares a nivel nacional e internacional, pero no pasó el filtro adelantado por la Fifa en los últimos meses.

(Ver también: Así quedaron grupos del Mundial 2026, con el de Colombia definido y eliminación de Bolivia)

Cuándo es el Mundial 2026

Cabe recordar que, así como les pasa a los jugadores, para los árbitros llegar al Mundial también es uno de los mayores logros en sus carreras y por eso durante estas semanas deben prepararse de la mejor manera para hacer un buen papel y que tengan la posibilidad de estar en varios partidos.

El Mundial será del 11 de junio al 19 de julio y, con todas las ayudas tecnológicas que hay, se espera que no haya polémicas ni discusiones a lo largo de todo el campeonato.

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