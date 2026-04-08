La caída de Millonarios en su debut en la Copa Conmebol Sudamericana no solo dejó consecuencias deportivas, sino también reacciones desde la tribuna rival.

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El equipo ‘Embajador’ perdió 2-0 frente a O’Higgins en el estadio El Teniente, en Rancagua, por la primera jornada del Grupo C, resultado con el que completa tres partidos sin ganar.

Burlas contra Millonarios y Falcao

Tras el encuentro, varios hinchas del conjunto chileno lanzaron burlas contra el club bogotano. Algunos de los comentarios recogidos incluyeron frases como: “Millonarios, chiquitico” y “Millonarios chiquitito, chiquitito”.

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Las reacciones también apuntaron contra Radamel Falcao García, quien ingresó al minuto 72, pero no tuvo mayor incidencia en el partido. Entre los mensajes, se escuchó: “Falcao, en mi bolsillo, no lo vi, se quedó en Colombia”.

Próximos partidos de Millonarios en Sudamericana

En lo deportivo, la derrota dejó a Millonarios en el último lugar del Grupo C sin puntos. O’Higgins y Sao Paulo lideran con tres unidades, mientras que Boston River aparece tercero sin sumar.

El equipo bogotano ahora deberá recibir a Boston River el próximo 14 de abril y posteriormente enfrentar a Sao Paulo el 28 del mismo mes, en compromisos correspondientes a la fase de grupos del torneo continental.

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