Millonarios comenzó de muy mala manera su camino en la Copa Sudamericana 2026, pues en su primer compromiso en el torneo internacional cayó por 2-0 frente a O’Higgins en condición de visitante, un partido en el que tuvo pocas opciones, no tuvo claridad con el balón e incluso sufrió de una expulsión.

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Este fue el resumen del encuentro:

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Y es que los hinchas resultaron muy preocupados porque más allá del resultado, que no fue para nada positivo, hay algo más complicado y es la forma, puesto que el equipo jugó bastante mal, se vieron muchas grietas en la defensa, poca creación en el ataque y ahí es que no se ven soluciones.

Es más, este es el tercer partido consecutivo de Millonarios sin ganar, recordando que luego de la gran racha que traía empató con Fortaleza, perdió con Jaguares y ahora perdió con el conjunto chileno en la Sudamericana.

Qué pasó con Millonarios

Ante esto, el técnico de Millonarios, Fabián Bustos, hizo su lectura del compromiso y aseguró que hay errores que no se pueden permitir porque ahora está comprometido tanto el liga como en el torneo internacional.

“Entramos los primeros 20 minutos muy ‘light’, perdíamos los duelos, no jugamos bien. Después mejoramos, equilibramos con un gol abajo. Nos faltó estar finos. En el arranque del segundo tiempo estuvimos mejor. Once contra once en el segundo tiempo empezamos bien, ya después viene la expulsión. Hay involución, antes fluíamos, hoy tuvimos dudas”, dijo Bustos.

Y agregó: “A la gente presentar excusas porque no es el partido que queríamos jugar. Estamos fuertes, vamos a terminar en la liga local e intentar clasificar. Yo hoy no me sentí identificado con el equipo hoy, seguramente el hincha tampoco”.

Falcao, por su parte, aseguró que es una mala racha, pero que todos están trabajando por revertir esa situación:

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Y es que Millonarios está en una fase de la temporada muy importante en la que no puede fallar, recordando que está cerca al grupo de los ocho, pese a haber perdido varios puntos en el camino, y cada oportunidad que no se aproveche en el torneo internacional también puede ser muy grave.

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Cuándo vuelve a jugar Millonarios

Por lo pronto, Millonarios volverá de Chile y buscará recuperar el enfoque pensando en lo que se viene, teniendo en cuenta que el siguiente partido será contra Independiente Santa Fe este domingo, 12 de abril, a partir de las 2:00 de la tarde.

Luego, también en Bogotá recibirá a Boston River de Uruguay en la segunda fecha de la Copa Sudamericana el próximo miércoles, 15 de abril, a partir de las 9:00 de la noche.

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