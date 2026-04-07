La Uefa Champions League entra en su momento más decisivo con el inicio de los cuartos de final, una instancia que reúne a los ocho equipos más fuertes del continente y que este año cuenta con un choque que muchos califican “final adelantada”: el enfrentamiento entre el Real Madrid y el Bayern Múnich.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Luis Díaz advirtió al Real Madrid de cara a los cuartos de la Champions: “No le podemos bajar”)

El compromiso, correspondiente al partido de ida, se disputará este martes 7 de abril y ha despertado gran expectativa entre aficionados, no solo por la historia de ambos clubes, sino por el nivel competitivo que han demostrado a lo largo del torneo.

Cada vez que estos dos clubes se enfrentan, el contexto trasciende una simple serie eliminatoria. A lo largo de los años han protagonizado cruces memorables en fases definitivas, lo que alimenta la percepción de que este duelo podría ser, perfectamente, un choque digno de final.

¿A qué hora son los partidos de Champions hoy martes?

El otro compromiso del día será el que enfrenta al Sporting CP (donde juega Luis Suárez) con el Arsenal, en una serie que también promete emociones.

Un punto clave para los aficionados en Colombia es el cambio de horario. A diferencia de la fase de liguilla y de los octavos de final, en los que los partidos se jugaban a las 3:00 p. m., los encuentros de cuartos de final se disputarán a las 2:00 p. m. (hora colombiana).

Martes 7 de abril

2:00 p. m. Real Madrid vs. Bayern Múnich

2:00 p. m. Sporting de Lisboa vs. Arsenal

Este ajuste obliga a los seguidores del torneo a modificar sus rutinas para no perderse ninguno de los encuentros, en especial un duelo de alto calibre como el de españoles y alemanes.

Este tipo de ajustes suelen responder a estrategias de transmisión global, buscando equilibrar las audiencias en distintos continentes y maximizar el alcance de los partidos más importantes.

Expectativa total por el Real Madrid vs. Bayern Múnich

El enfrentamiento entre el Real Madrid y el Bayern Múnich será apenas el primer capítulo de una serie que se definirá en el partido de vuelta la próxima semana, pero desde ya se perfila como uno de los cruces más parejos de toda la Champions.

Ambos equipos llegan tras superar exigentes llaves en los octavos de final, demostrando su capacidad para competir al más alto nivel. Además, cuentan con plantillas repletas de figuras que suelen marcar diferencias en este tipo de escenarios.

El conjunto español intentará imponer su historia y su peso en el torneo, mientras que el equipo alemán buscará sacar ventaja con su intensidad y solidez futbolística, en la que Luis Díaz es pieza clave.

* Pulzo.com se escribe con Z