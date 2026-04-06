La última gira de la Selección Colombia por Estados Unidos no fue como muchos imaginaban, pues en el ámbito deportivo los resultados no fueron los mejores, recordando que se perdió con Croacia y Francia, y en lo extradeportivo también se presentaron algunos inconvenientes importantes.

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Además de la enfermedad de James Rodríguez, ahora también salió una información con respecto a una pelea que se habría desatado entre miembros de la Federación Colombiana de Fútbol.

Así lo explicó el periodista Alejandro Pino, quien en el programa ‘La titular’ aseguró que luego del partido con Croacia algunos dirigentes discutieron por culpa de la cuenta en un lujoso restaurante.

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“Estuvo a esto de que lo volvieran a detener en Estados Unidos. Orlando, noche después del partido con Croacia, se va la plana mayor de la Federación Colombiana de Fútbol a chupar y comer a un restaurante supercostoso y muy elegante. Whiskey va, whiskey viene… y de pronto estaba Álvaro González Álzate sentado y le llegan con la cuenta“, comenzó explicando Pino.

Y agregó: “Resulta que habían pedido separar las cuentas, una para la Federación y otra de la Difútbol. González Álzate se paró y le dijo a Jesurún: ‘¿perdón? […] Resulta que (Juan Fernando) Mejía se paró y le dijo ‘qué pena, pero le acabo de preguntar al mesero y usted dijo que separaran cuentas’, a lo que Jesurún le gritó de todo y se le fue encima”.

Ante esto, agregó el periodista, los familiares tuvieron que parar a Jesurún y, cansado de la situación, el gerente del restaurante les dijo que se calmaran o llamaba a la Policía y, con lo que había pasado en 2024, eso no era conveniente para el presidente, por lo que se tranquilizó, pagaron la cuenta y se fueron.

Y es que no hace mucho, más precisamente luego de la final de Copa América en Miami entre Colombia y Argentina, el presidente de la entidad ya había tenido un problema con las autoridades, pues en esa ocasión se peleó y fue detenido por varias horas por las autoridades estadounidenses, por lo que ya tiene un antecedente.

Afortunadamente, las cosas no pasaron a mayores, pero esto no deja de perjudicar el entorno de la Selección Colombia de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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Ahora, ni Jesurún ni la Federación Colombiana de Fútbol han salido ni a desmentir ni confirmar esta situación, pero se espera que pase en pronto para que haya claridad con un caso tan delicado como este.

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