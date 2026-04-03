La madrugada de este Viernes Santo estuvo marcada por una tragedia en la vía Bogotá – Girardot, donde un grave accidente dejó dos personas muertas en jurisdicción de Silvania. El hecho involucró un camión cisterna que terminó envuelto en llamas, lo que generó alarma entre habitantes y viajeros.

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La emergencia ocurrió en el sector Pereira Azafrán, donde el vehículo, que transportaba un producto altamente volátil, perdió el control y terminó fuera de la carretera. La situación se tornó crítica en cuestión de segundos, debido al tipo de carga que llevaba el automotor.

Las primeras versiones apuntan a que el conductor habría tenido problemas para maniobrar el camión antes del siniestro. El capitán Álvaro Farfán, de Bomberos de Cundinamarca, explicó que el vehículo cayó en una zanja tras perder estabilidad, lo que desencadenó el incendio posterior.

“Desde Bomberos de Cundinamarca informamos que, en la madrugada de hoy, se presentó un grave accidente en la vía Bogotá–Girardot, exactamente en jurisdicción del municipio de Silvania, sector Pereira Azafrán, donde un camión cisterna, al parecer cargado con un producto altamente volátil, pierde el control y cae a una zanja”, dijo el Capitán Álvaro Farfán.

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Primeras hipótesis del accidente en vía Bogotá- Girardot

Testigos del hecho indicaron, según recogió El Tiempo, que un poste habría frenado parcialmente la caída del camión. Esta situación ha llevado a pensar que el accidente pudo estar relacionado con una posible falla en los frenos, aunque esta hipótesis aún no es concluyente.

Tras el impacto, el vehículo se incendió de manera inmediata, lo que obligó a la rápida reacción de los organismos de emergencia. Unidades de bomberos de Fusagasugá y Silvania llegaron al sitio para controlar las llamas y evitar que la situación se extendiera a otras áreas.

El siniestro dejó como saldo la muerte del conductor y su acompañante, una mujer. La magnitud del incendio complicó las labores iniciales y aumentó la gravedad de lo ocurrido en este corredor vial clave del país.

Aunque el fuego ya fue controlado, la movilidad en la zona sigue afectada, ya que hay paso restringido en ambos carriles. Esto se debe al combustible que transportaba el camión y a las labores de limpieza que continúan en el lugar.

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