La madrugada de este Viernes Santo se tiñó de luto en una de las arterias viales más importantes del país. Un pavoroso accidente de tránsito, que involucró a un vehículo de carga pesada, mantiene en vilo la movilidad entre la capital de la República y el municipio de Girardot. Los hechos, que quedaron registrados en impresionantes videos captados por viajeros, ocurrieron en el sector conocido como Azafranal, en jurisdicción del municipio de Silvania, Cundinamarca.

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De acuerdo con los reportes oficiales entregados por la concesión Vía Sumapaz, la emergencia se desató en las primeras horas de este 3 de abril, cuando un camión cisterna que transportaba combustible o material inflamable perdió el control de manera estrepitosa. El siniestro no solo provocó el cierre inmediato de la vía, sino que derivó en una explosión e incendio de grandes proporciones que iluminó la noche y generó pánico entre los conductores que a esa hora iniciaban su plan éxodo de fin de semana.

El reporte oficial: dos víctimas mortales

Las autoridades de tránsito y los organismos de socorro que llegaron al punto exacto de la tragedia confirmaron la noticia que nadie quería escuchar. El volcamiento e incendio del pesado vehículo cobró la vida de dos personas, cuyas identidades están en proceso de verificación por parte de las unidades de criminalística.

Según el informe preliminar detallado por la entidad Vía Sumapaz: “El vehículo se movilizaba en sentido Bogotá-Girardot, perdió el control, invadió el carril contrario y posteriormente se presentó su volcamiento e incendio”. Esta maniobra errática, cuyas causas están siendo investigadas (no se descarta un microsueño o una falla mecánica en el sistema de frenos), provocó que el camión terminara ocupando gran parte de la calzada opuesta, convirtiéndose en una trampa de fuego para sus ocupantes.

Minutos después de que se reportara la explosión a través de la línea de emergencias, unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Silvania y brigadas de la Concesión se desplazaron al sector de Azafranal. La prioridad inicial fue contener las lenguas de fuego que amenazaban con extenderse a la vegetación aledaña y a otros vehículos detenidos en la fila.

Sobre las 6:20 de la mañana, los bomberos confirmaron que las llamas habían sido controladas en su totalidad. Sin embargo, la magnitud del daño en la capa asfáltica y la presencia de residuos peligrosos obligaron a las autoridades a realizar un cierre preventivo total de los dos carriles a las 6:21 a. m. para facilitar las labores de enfriamiento, limpieza de la vía y el respectivo levantamiento de los cuerpos por parte del CTI de la Fiscalía.

A esta hora, la vía Bogotá-Girardot presenta una congestión considerable debido al manejo de tráfico controlado que se está implementando para evacuar los miles de vehículos que intentan salir de la ciudad. Aunque el incendio ya fue superado, el sector de Azafranal permanece bajo estricta vigilancia de la Policía de Tránsito y Transporte.

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