Una emergencia se registró este Jueves Santo en la Catedral Basílica de Santa Marta, donde un incendio sorprendió a cientos de feligreses que participaban en las celebraciones religiosas de Semana Santa.

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El hecho ocurrió en pleno centro histórico de Santa Marta, en medio de una alta afluencia de personas dentro del templo, lo que provocó momentos de pánico y evacuaciones apresuradas. Videos difundidos en redes sociales mostraron densas columnas de humo saliendo desde el interior de la iglesia.

Testigos relataron escenas de angustia mientras los asistentes intentaban salir del lugar, según informó Publimetro. La situación provocó especial preocupación debido a la presencia de familias, adultos mayores y niños dentro del templo, quienes buscaban evacuar al mismo tiempo en medio del caos.

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Las autoridades atendieron la emergencia y avanzan en la verificación de las causas del incendio. Este templo es considerado uno de los templos más antiguos y emblemáticos del país, es un punto clave del patrimonio histórico y religioso de la ciudad, lo que aumentó la alerta por posibles afectaciones a su estructura.

Incendio en la Catedral Basílica de Santa Marta sorprende a los feligreses en pleno Jueves Santo 🔥 pic.twitter.com/LH1ePA56Kf — Código Prensa (@CodigoPrensaSM) April 3, 2026

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