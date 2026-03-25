En medio del temor por situaciones inesperadas de orden público, un icónico lugar reconocido a nivel internacional quedó bajo lupa debido a un incidente que se presentó este miércoles 25 de marzo de 2026.

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Un grave incendio de gran magnitud sacudió las instalaciones del exclusivo hotel Le Bristol Paris (ver mapa), situado en el corazón del distrito 8 de la capital francesa, según datos replicados por el portal IFM Noticias.

El siniestro provocó una movilización inmediata de los cuerpos de socorro y obligó a las autoridades a ejecutar un plan de evacuación masivo para proteger la vida de quienes se encontraban en el prestigioso establecimiento.

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Según los informes oficiales entregados por los organismos de socorro, aproximadamente 100 efectivos del cuerpo de bomberos se desplazaron hasta el lugar para combatir las llamas que amenazaban con extenderse por la lujosa estructura del edificio.

La emergencia obligó a retirar de manera preventiva a cerca de 400 personas, entre las cuales se encontraban huéspedes internacionales y personal administrativo del hotel. El origen del fuego fue localizado en el área de la cocina, situada específicamente en el sótano de la edificación.

Desde ese punto subterráneo, el incendio generó una densa columna de humo que activó los protocolos de seguridad más rigurosos, permitiendo que los equipos de rescate implementaran medidas de contención efectivas para evitar que el desastre afectara las habitaciones y áreas sociales superiores del inmueble parisino.

Durante las primeras maniobras de respuesta para intentar mitigar el avance del fuego, dos empleados del hotel sufrieron heridas leves. Ambos trabajadores recibieron atención médica primaria en el sitio del incidente y, tras una valoración detallada por parte de los paramédicos, se confirmó que su estado de salud no revestía gravedad ni complicaciones mayores.

Mientras tanto, el operativo de evacuación se desarrolló siguiendo estrictos lineamientos de seguridad, trasladando a los civiles hacia puntos de encuentro seguros lejos de la zona de impacto directo del humo y las altas temperaturas.

Los bomberos trabajaron intensamente durante varias horas empleando unidades especializadas y equipos de ventilación mecánica para despejar los espacios confinados que habían sido invadidos por el hollín.

Estas labores técnicas no solo permitieron extinguir el foco principal del incendio, sino que también ayudaron a reducir los riesgos estructurales a largo plazo para el hotel.

Una vez que la situación fue declarada bajo control total, los expertos en criminalística e ingeniería civil iniciaron las inspecciones de rigor para verificar la estabilidad de los cimientos y el estado de los sistemas de seguridad interna.

Actualmente, las autoridades competentes han formalizado una investigación técnica para identificar con precisión las causas que desencadenaron este evento. Las pesquisas se centran en la revisión exhaustiva de las conexiones eléctricas y las tuberías de gas en la zona de la cocina donde se inició la conflagración.

Aunque el suceso causó fuertes restricciones vehiculares en los alrededores y una gran conmoción en el sector turístico de la ciudad, no se registraron víctimas fatales. Las investigaciones continuarán en los próximos días para determinar las responsabilidades y las acciones correctivas necesarias.

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