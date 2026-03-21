Un incendio en una fábrica de autopartes dejó al menos 11 muertos y decenas de heridos en Corea del Sur, según informaron este sábado las autoridades, en un hecho que provoca alarma por la magnitud de la emergencia.

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El fuego se originó el viernes hacia la 1:00 de la tarde (hora local) en la ciudad de Daejeon, en el centro del país, según informó AFP. Hasta el momento, las causas del siniestro siguen sin establecerse.

Las labores de los equipos de socorro se vieron limitadas inicialmente, ya que los bomberos no pudieron ingresar de inmediato al edificio por el riesgo de colapso estructural, mientras las llamas se extendían en el lugar.

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Otro factor de riesgo fue la presencia de aproximadamente 200 kilogramos de sodio en la fábrica, una sustancia altamente reactiva que puede resultar explosiva si no se maneja adecuadamente.

¿Cuántos trabajadores resultaron afectados por incendio en fábrica de Corea del Sur?

De acuerdo con la agencia, cerca de 170 trabajadores se encontraban dentro de la planta cuando comenzó el incendio, lo que dificultó la evacuación en los primeros minutos de la emergencia.

“Según nuestra información, hay 11 muertos y 25 heridos graves”, afirmó a la AFP un funcionario del Ministerio del Interior encargado de atender incendios y otras emergencias.

El mismo vocero agregó que “también sabemos que 34 personas resultaron heridas, pero que su estado no es grave, y que tres personas siguen desaparecidas”, lo que mantiene activas las labores de búsqueda.

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