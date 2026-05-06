Un caso que ha conmocionado a la comunidad de Houston salió a la luz esta semana, luego de que las autoridades confirmaran la muerte de una familia completa en lo que sería un hecho de violencia intrafamiliar.

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Según el reporte de la Policía local, Matthew Mitchell, de 52 años y propietario de los restaurantes Traveler’s Table y Traveler’s Cart, habría disparado contra su esposa, Thy Mitchell, de 39 años, quien estaba embarazada, y contra sus dos hijos, Maya, de 8 años, y Max, de 4, antes de quitarse la vida.

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Los cuerpos fueron hallados el lunes en su residencia ubicada en el exclusivo vecindario de River Oaks, luego de que una niñera y un familiar solicitaran un chequeo de bienestar tras más de 24 horas sin tener noticias de la familia.

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Al ingresar al inmueble, los agentes encontraron a las cuatro víctimas con heridas de bala. De acuerdo con la información oficial, los menores fueron hallados en sus camas, mientras que el resto de la escena es analizada por las autoridades.

Hasta el momento, no se ha establecido un motivo claro del crimen. La Policía indicó que no existían reportes previos de altercados en el domicilio ni señales públicas que alertaran sobre problemas familiares. Asimismo, se descartó, de manera preliminar, la participación de terceros.

La familia Mitchell era ampliamente reconocida en el sector gastronómico local. En 2025, fueron nombrados “Restauradores del Año” por la Asociación de Restaurantes de Texas, y recientemente Thy Mitchell había sido invitada a formar parte de su junta directiva.

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La pareja se conoció hacia 2010 y consolidó tanto una familia como un negocio inspirado en los viajes que realizaban juntos. Matthew Mitchell se había formado en el Art Institute of Houston y desarrolló una trayectoria profesional que lo llevó a posicionarse en el ámbito culinario de la ciudad.

Tras conocerse la noticia, amigos y allegados han dejado flores y mensajes frente a la vivienda familiar en señal de duelo. Por su parte, familiares de Thy Mitchell pidieron respeto y privacidad mientras enfrentan la pérdida.

Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer las circunstancias exactas de este hecho que ha dejado consternada a la comunidad.

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