El asesinato de la modelo y exreina de belleza mexicana Carolina Flores Gómez sigue causando conmoción en México y en redes sociales luego de conocerse nuevos detalles forenses que evidenciarían la brutalidad del ataque perpetrado, presuntamente, por su suegra, Érika María Herrera, quien fue capturada en Venezuela en las últimas horas.

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Las revelaciones más impactantes provienen de la autopsia y de la carpeta de investigación, que describen un crimen marcado por la sevicia y la violencia extrema.

Según información divulgada por periodistas judiciales mexicanos, la exreina fue atacada dentro de su apartamento en Polanco, Ciudad de México, el pasado 15 de abril. Las imágenes del caso, captadas por una cámara de monitoreo instalada en la vivienda, muestran los momentos posteriores al ataque.

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De acuerdo con el periodista Antonio Nieto, la víctima recibió un disparo inicial a quemarropa y, cuando ya estaba en el suelo, la agresora continuó disparando. “Le hacen un disparo a quemarropa y cuando cae el cuerpo al piso le hacen por lo menos otros cinco disparos”, explicó.

El informe forense confirmó que el cuerpo presentaba seis impactos de bala distribuidos entre la cabeza y el tórax, lesiones que causaron la muerte inmediata. Los proyectiles fueron dirigidos a zonas vitales como el pómulo izquierdo, el cuello y la región occipital de la cabeza.

Los investigadores consideran que la cercanía de los disparos y la reiteración de los impactos evidencian una clara intención de asegurar la muerte de la víctima, lo que refuerza la hipótesis de un ataque motivado por resentimiento personal.

Especialistas citados en medios mexicanos han señalado que este tipo de agresión, con múltiples disparos posteriores al primero, suele interpretarse como un acto cargado de ira o venganza.

Qué se sabe de la muerte de la exreina Carolina Flores

Las primeras versiones indican que la agresión ocurrió en la cocina del apartamento mientras el esposo de la modelo y el hijo de la pareja se encontraban en otra habitación. Tras el ataque, la presunta agresora habría dejado el arma sobre un mesón y abandonado el lugar para tomar un taxi.

El periodista Carlos Jiménez, quien divulgó el video clave del caso, señaló que la sospechosa habría justificado el crimen afirmando que la víctima la había hecho “enojar” y que sentía que le había “robado” a su hijo.

Aunque inicialmente existía una relación cercana entre ambas mujeres, amigas de Carolina Flores revelaron que todo cambió tras el embarazo de la modelo.

Una amiga aseguró en el programa ‘Siéntese quien pueda’ que, desde entonces, comenzaron los comentarios pasivo-agresivos y el distanciamiento emocional. Otra conocida afirmó que la exreina sufría constantes malos tratos.

“Su suegra no la quería y siempre la maltrataba”, relató una de las amigas, quien agregó que Flores estaba confundida porque nunca entendió el origen del rechazo.

Según versiones periodísticas, la pareja incluso se mudó de Ensenada a Polanco intentando alejarse de los conflictos familiares. Sin embargo, Herrera llegó a la capital mexicana el mismo día del crimen.

Las autoridades mantienen activa la búsqueda internacional de la sospechosa mientras el caso continúa bajo investigación, convertido ya en uno de los feminicidios más impactantes y mediáticos del año en México.

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