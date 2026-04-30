Este jueves se conoció la captura de Érika María Herrera, vinculada al caso de la exreina Carolina Flores, ultimada con un arma de fuego por su suegra dentro de un apartamento en Polanco, uno de los barrios más prestigiosos de la capital de México.

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En el Canal N+, de México, dieron a conocer detalles de lo que pasó en Venezuela, donde el corresponsal Norberto Mazza, reveló que la identificación de la capturada se dio desde que llegó a ese país en un vuelo proveniente de Panamá.

Según los reportes, la mujer llegó a Venezuela el 16 de abril, un día después de haber cometido el crimen. Y ese es el dato que ahora llama la atención de las autoridades, pues fue ese 16 que Alejandro, el esposo de Carolina Flores, fue ante la Policía mexicana para confesar que su madre era quien había cometido el crimen.

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Las dudas que ahora crecen es si Alejandro esperó a que su madre llegara a otro país para denunciarla ante las autoridades o si simplemente se trató de una casualidad y un acto de desespero por parte de este hombre con quien Carolina Flores alcanzó a tener un hijo que a penas tenía 8 meses de nacido.

También en N+ contaron que Érika María Herrera fue identificada desde que llegó a Venezuela porque las autoridades mexicanas lanzaron la alerta internacional, pero debían esperar a que se concretara el trámite ante la Interpol para poderla detener.

Sobre su captura no hay mayores detalles, pero se sabe que la mujer fue detenida inicialmente, bajo la figura de desacato a la autoridad, y, posteriormente, con el aviso ante la Interpol, su acusación ya fue por el vínculo del homicidio.

Actualmente, Érika Herrera está detenida en la sede de la Interpol en Caracas, esperando que los trámites diplomáticos se hagan efectivos.

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