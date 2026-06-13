El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el acuerdo inicial para poner fin a la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán se firmaría “mañana”, e incluso afirmó que tras la firma el estrecho de Ormuz quedaría abierto al tránsito internacional.

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También presentó el eventual pacto como una barrera contra el desarrollo de armas nucleares iraníes y sostuvo que no incluiría transferencias de dinero, detalló CNN.

Sin embargo, esta versión fue contradicha por el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, quien afirmó que el memorando de entendimiento no se firmaría de inmediato y que los negociadores ni siquiera tenían previsto viajar aún a Ginebra para preparar el evento.

Según Irán, el acuerdo podría concretarse en los próximos días, pero todavía no existe un cierre definitivo, añadió ese medio.

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El canciller iraní Abbas Araghchi explicó que el memorando sería apenas el punto de partida para negociaciones más amplias sobre el programa nuclear iraní.

Señaló además que la firma implicaría una pausa inmediata de los combates, mientras que el control del Estrecho de Ormuz seguiría bajo administración de Irán y Omán.

Temas sensibles como el levantamiento de sanciones y el desbloqueo de activos iraníes quedarían para conversaciones posteriores.

Este acercamiento diplomático ocurre después de nuevos enfrentamientos militares entre Estados Unidos e Irán y en medio de una relación marcada por la desconfianza. Trump ha insistido en lograr un acuerdo más amplio que el firmado en 2015 bajo Barack Obama, del que luego retiró a Estados Unidos.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.