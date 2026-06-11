Por: VALORA ANALITIK

Suministro de información económica, política, financiera y bursátil Visitar sitio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Washington e Irán alcanzaron un acuerdo para poner fin a la guerra y que solo resta la formalización de los documentos para concretarlo.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: EE. UU. atacó a Irán en represalia por el derribo de un helicóptero norteamericano en Ormuz)

“Acabamos de llegar a un gran acuerdo para poner fin a la guerra”, afirmó Trump, quien señaló que el pacto se encuentra en la fase final de redacción y firma.

Desde el Despacho Oval, el mandatario también informó que canceló una nueva ronda de bombardeos que Estados Unidos tenía prevista contra objetivos iraníes, tras asegurar que las conversaciones con Teherán fueron aprobadas y avanzan satisfactoriamente.

Lee También

“Espero que se firme en los próximos días”, afirmó Trump, pero estas palabras han sido reiteradas en varias ocasiones durante las negociaciones de paz.

Por su parte, medios estatales iraníes reportaron que fue Estados Unidos quien aceptó el texto propuesto por el gobierno de Irán, una versión que contrasta con la narrativa de Washington sobre las negociaciones.

(Lea también: Tiroteo en medio de feria en EE. UU. sembró pánico: “Múltiples víctimas”, dice la policía)

El anuncio se da un día después de que Irán anunciara el cierre total del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de petróleo que ha servido como amenaza al occidente.

La decisión iraní se produjo luego de que Estados Unidos reanudara los bombardeos sobre territorio iraní por segundo día consecutivo. El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó entonces que los ataques estuvieron dirigidos contra múltiples objetivos y fueron una respuesta a lo que calificó como una “agresión injustificada y persistente” de Teherán.

Antes de ordenar esos bombardeos, Trump había advertido que respondería con contundencia si Irán continuaba retrasando un acuerdo para reducir las hostilidades.

“Estábamos realmente cerca de un acuerdo, pero siguen dándonos largas”, había señalado el mandatario estadounidense desde la Casa Blanca, acusando al gobierno iraní de incumplir compromisos asumidos durante las conversaciones.

Como parte del eventual acuerdo, Trump afirmó que el estrecho de Ormuz será reabierto tan pronto se formalice la firma entre ambas partes. La reapertura de este corredor marítimo es considerada clave para la estabilidad de los mercados energéticos globales, debido a que por allí transita una parte significativa de las exportaciones mundiales de crudo.

De concretarse el pacto, representaría el mayor avance diplomático desde el inicio de la escalada militar entre Washington y Teherán y pondría fin a una crisis que elevó las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y generó preocupación sobre el impacto en el suministro mundial de petróleo.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.