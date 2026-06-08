El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un llamado urgente a Israel e Irán para que detengan los ataques que han intensificado la tensión en Medio Oriente. El mandatario estadounidense pidió que ambas naciones cesen las hostilidades de manera inmediata ante el riesgo de una nueva escalada regional.

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Trump publicó su mensaje a través de la red social Truth Social, donde escribió: “Israel e Irán deben parar de disparar inmediatamente” y advirtió que las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz entre Israel e Irán podrían fracasar si prevalecen la “ignorancia o estupidez” de alguna de las partes involucradas.

La declaración llegó luego de una serie de ataques y contraataques que volvieron a elevar la preocupación internacional por la estabilidad en la región.

La nueva crisis se produjo después de que Israel intensificara sus bombardeos sobre Beirut, especialmente en sectores del sur de la capital libanesa considerados estratégicos para los aliados de Teherán. Las autoridades iraníes habían advertido previamente que una ofensiva de gran magnitud en esa zona sería considerada una “línea roja”.

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Por qué volvió a escalar la tensión entre Israel e Irán

Luego de esos bombardeos, Irán respondió con el lanzamiento de misiles dirigidos contra territorio israelí. Las autoridades de Israel interpretaron esos ataques como una represalia directa por las operaciones militares adelantadas en Líbano, lo que derivó en una nueva fase de enfrentamientos entre ambos países.

Posteriormente, el Ejército israelí atacó varios objetivos en Irán, entre ellos un complejo petroquímico ubicado en la provincia de Juzestán. Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní aseguró haber golpeado instalaciones industriales en la ciudad de Haifa, uno de los principales centros económicos de Israel.

La tensión actual amenaza con afectar el frágil alto al fuego que había permitido reducir temporalmente los enfrentamientos desde abril. Mientras continúan los intercambios de acusaciones entre los gobiernos de Israel e Irán, la comunidad internacional sigue atenta a los movimientos de ambas potencias y a los esfuerzos para evitar que el conflicto se extienda aún más en Medio Oriente.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.