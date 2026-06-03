La congresista republicana María Elvira Salazar salió al paso de las recientes declaraciones de Gustavo Petro sobre el respaldo que Donald Trump expresó hacia Abelardo de la Espriella.

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Durante una entrevista, la legisladora fue consultada por los cuestionamientos de Petro, quien ha sugerido que el mandatario estadounidense habría desconocido compromisos alcanzados durante su reciente encuentro en la Casa Blanca.

La respuesta de Salazar fue directa.

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“¿Qué tipo de acuerdo?”, afirmó al ser interrogada sobre la supuesta inconformidad del jefe de Estado colombiano.

Estas son sus declaraciones:

“El presidente de Colombia, @petrogustavo está en la lista OFAC y no lo van a quitar”, me responde la congresista @RepMariaSalazar en Capitol Hill aquí en Washington DC. 🚨 pic.twitter.com/B2mmPRTthg — Juan Esteban Silva (@juanestebansr) June 3, 2026

Congresista destacó respaldo de Trump a De la Espriella

La representante republicana aseguró que Trump ya dejó clara su posición frente a las elecciones presidenciales colombianas y recordó el mensaje que publicó recientemente en respaldo del candidato que ganó la primera vuelta.

“El presidente le acaba de dar un espaldarazo al señor De la Espriella en estas próximas elecciones”, manifestó.

Las declaraciones se producen después de que Trump expresara públicamente su apoyo al candidato colombiano y calificara la segunda vuelta presidencial como una elección relevante para el futuro de la relación entre Colombia y Estados Unidos.

Petro no saldrá de la lista Ofac, dice María Elvira Salazar

Durante la conversación, Salazar fue consultada sobre versiones relacionadas con una eventual salida de Petro de la denominada lista Ofac y la reunión que sostuvo con Trump en Washington.

La congresista sostuvo que ambas situaciones no son incompatibles y aseguró que la posición de las autoridades estadounidenses frente al mandatario colombiano se mantiene.

“Tú me acabas de decir que está en la lista Ofac, y a la misma vez lo recibieron en la Casa Blanca, pero está en la lista de la Ofac y no lo van a quitar”, afirmó.

Asimismo, aseguró que desde Washington se estaría enviando un mensaje para evitar cualquier intervención extranjera en el proceso electoral colombiano durante las próximas semanas.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.