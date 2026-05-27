La tensión entre Estados Unidos e Irán volvió a escalar en una de las zonas más sensibles. Según ABC, fuerzas militares estadounidenses derribaron varios drones iraníes que se acercaban a sus posiciones en el área del estrecho de Ormuz.

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La operación no se quedó ahí. El ejército estadounidense también atacó una estación de control terrestre ubicada dentro de territorio iraní, que habría sido identificada como una amenaza directa tanto para sus tropas como para el tránsito de barcos comerciales.

Qué hay detrás del choque entre EE. UU. e Irán en el estrecho de Ormuz

Los hechos se registraron cerca de Bandar Abbas, en el sur de Irán. Según Telemundo, funcionarios estadounidenses calificaron la maniobra como una acción “defensiva”, argumentando que los drones representaban un riesgo inmediato para la seguridad en la región.

Así mismo, desde EE. UU. insistieron en que se trató de un ataque limitado y descartaron que esto signifique el inicio de un conflicto de mayor escala. Según el medio citado, los drones iraníes no lograron impactar ningún objetivo militar ni civil antes de ser neutralizados.

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En paralelo, el presidente Donald Trump se refirió a la situación en una reunión de gabinete y aseguró que Irán está “negociando con las últimas fuerzas” y reiteró que no se dejará presionar por el calendario electoral en las conversaciones diplomáticas.

Trump también insistió en que un acuerdo sigue siendo posible, aunque no inminente. “Tienen muchas ganas de llegar a un acuerdo”, dijo el mandatario, aunque advirtió que si no se concreta, “tendremos que terminar el trabajo”.

Las negociaciones entre ambos países ya venían en un punto delicado, especialmente por el futuro del estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio mundial de petróleo.

El secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que las conversaciones podrían extenderse varios días más. “O va a hacer un buen trato o no habrá trato”, aseguró.

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